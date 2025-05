Les Etats.-Unis mènent « la plus grande frappe aérienne de l’histoire du monde » (genre)

Article originel :U.S. Conducts “Largest Airstrike in the History of the World” (Sort Of)

Par Nick Tursse

The Intercept 22.05.25

Les États-Unis ont lancé 16 avions à réaction depuis l’USS Harry S. Truman pour larguer 125 000 livres de bombes sur un complexe de grottes en Somalie, tuant 14 personnes... Lire la suite