Les étudiants étudiant à la bibliothèque de l'université de Columbia ont été suspendus pour des manifestations auxquels ils n’ont pas pris part (The Intercept)

Les étudiants étudiant à la bibliothèque de l'université de Columbia ont été suspendus pour des manifestations auxquels ils n’ont pas pris part

Article originel : Students Studying at Columbia Library Were Suspended for Protest They Took No Part In

The Intercept, 11.05.25







Un jour après que l’université de Columbia a appelé le département de police de New York pour arrêter plus de 70 manifestants pro-Palestine qui avaient occupé une salle de lecture de la bibliothèque, l’université et son affilié Barnard College ont suspendu plusieurs étudiants qui étaient présents dans la bibliothèque.

Les étudiants suspendus comprenaient des étudiants qui étudiaient à la bibliothèque Butler au moment où l’occupation a commencé, ainsi que des journalistes. Les suspensions sont survenues au milieu des examens finaux à l’université. Certains étudiants qui ne protestaient pas ont vu leurs suspensions annulées.

Le Collège Barnard a informé les étudiants suspendus qu’ils devaient quitter leur logement dans un délai de 48 heures et que leurs cartes de repas seraient annulées. La date limite pour le logement était fixée à samedi, mais Barnard a déclaré dans un communiqué que personne n’avait encore été expulsé...Lire la suite