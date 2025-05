Les frasques des Biya en Suisse (Afrique XXI)

GENÈVE ET LES BIYA. UNE HISTOIRE D’AMOUR MOUVEMENTÉE

Les récents démêlés judiciaires de Brenda Biya, la fille du président du Cameroun, ont à nouveau mis en lumière le mode de vie fastueux de la famille en Suisse. La fille de Paul Biya a été reconnue coupable de « diffamation », « calomnies » et « injures » par la cour de Genève le 19 mars 2025, sur une plainte de la chanteuse camerouno-nigériane Dencia Sonkey. Sur fond de différend sur la commercialisation de produits cosmétiques, Brenda Biya avait traité l’artiste de « trafiquante de drogue » et de « pute cocaïnomane » sur les réseaux sociaux.

Mais cette récente affaire démontre surtout que la fille Biya vit en partie à Genève et qu’elle s’y trouvait au moment des faits reprochés. Le journaliste François Pilet a révélé le contenu de l’ordonnance pénale sur le site d’information Gotham City. « Cette affaire est plus qu’une simple dispute entre deux personnalités publiques. Elle prouve que la fille du président camerounais vit en partie à Genève », a-t-il déclaré à Swissinfo.

Le président, âgé de 92 ans, a ses habitudes à l’Hôtel InterContinental de Genève, où sa fille occupe une chambre à l’année. Selon l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consortium de journalistes d’investigation, Paul Biya aurait séjourné au total quatre ans et demi à l’étranger, principalement en Suisse, entre 1982 et 2018. Sur la même période, ses dépenses à l’InterContinental sont estimées à 150 millions de francs suisses (160 millions d’euros), à 40 000 francs (42 800 euros) la nuitée. Outre sa fille, une délégation de dizaines de personnes y logent également... Lire la suite