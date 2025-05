Les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata de mai-juin 1945 (Histoirecoloniale.net)

Il y a 80 ans, la France libérée de l’occupation nazie commettait l’un de ses pires crimes coloniaux de masse en Algérie. Alors qu’on fêtait la capitulation de l’Allemagne nazie, prétextant une émeute, son armée et des milices de colons se livraient à un massacre de milliers de civils algériens, leur signifiant ainsi que leurs espoirs d’un changement dans leur condition de colonisés, pourtant annoncé durant la seconde guerre mondiale, était vains. Dans ce dossier, le sociologue Aïsaa Kadri revient sur l’avant 8 mai 1945 et les prémisses de l’évènement. L’historien Alain Ruscio expose les faits survenus dans le Nord-Constantinois en mai et juin 1945 et aborde la question de leur bilan humain. Il revient ensuite sur les responsabilités politiques et les réactions publiques à ces évènements. Enfin, l’historien Mohamed Harbi souligne leur rôle capital dans le déclenchement, 9 ans plus tard, de la guerre d’indépendance algérienne par le FLN.