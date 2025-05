LFI : une opposition de pacotille à l'impérialisme et au colonialisme ?

LFI est apparue au fil des ans comme l'un des seuls parti à s'engager politiquement contre l'OTAN, l'impérialisme, le colonialisme et le sionisme radical. Mais est-ce une simple posture de façade de ses dirigeants ou bien un engagement profond avec une adhésion aux valeurs de l'universalisme des droits de l'homme. Un récent livre à charge contre Mélenchon publié récemment et les déclarations de certains leaders de LFI questionnent ?



On ne sera pas dupe d'où viennent les critiques, souvent de droite parfois de l'extrême droite coloniale parfois de la coloniale tout court mais elle questionne quand même.



Ainsi le JDD rappelle que par le passé quand il était au parti socialiste, Mélenchon ne s'intéressait guère la question palestinienne : «Ici, c’est la Seine, pas le Jourdain» : quand Mélenchon «ne s’intéressait pas» à la Palestine (JDD)

Et plus récemment, le livre à charge contre Mélenchon intitulé "La Meute", pose la question des éventuelles revirements idéologiques de Mélenchon. Il y est rappelé la biographie de l'homme politique, sa naissance au Maroc de parents français d'Algérie française ce qui n'est pas en soi une tare, loin s'en faut. Néanmoins, un ancien collaborateur de Mélenchon déclare que lorsqu'il était socialiste (PS) : "Il était très sioniste. Il disait même que les propalestiniens n'avaient pas leur place chez nous" (Vidéo). Info ou intox, la question se pose tant les médias dominants font à longueur de journée du Mélenchon bashing. De fait, son opposition au génocide israélien à Gaza ne semble pas passer dans le landernau médiatico-politico-racialiste dominant.



Toutefois, ses positions pro-néocoloniales ou impérialistes passées posent de sérieuses questions. Notamment sur la question libyenne. Il s'était vanté à l'époque de l'intervention otanesco-françafricaine d'avoir voté la guerre (néo)coloniale voulue par le quatuor diabolique Sarkozy-Cameron-Obama-Clinton et leurs alliés qataris. Jean-Luc Mélenchon et la guerre en Libye : "...Jean-Luc Mélenchon a pris position en faveur de l’intervention militaire en Libye. Dans une interview publiée par Libération, le 21 mars, il affirme que si le Front de Gauche était au pouvoir, il aurait adopté la même démarche que Sarkozy : « Si le Front de gauche gouvernait le pays […] serions-nous intervenus directement ? Non. Nous serions allés demander à l’ONU un mandat. Exactement ce qui vient de se faire. Je peux appuyer une démarche quand l’intérêt de mon pays coïncide avec celui de la révolution. »: Jean-Luc Mélenchon répète les mensonges de l’ONU et des gouvernements impliqués dans les bombardements : « Kadhafi tire sur sa population. Au nom du devoir de protéger, l’ONU demande d’intervenir », affirme-t-il. Or la « protection des civils » n’est en réalité que le prétexte de cette guerre. Il permet de masquer ses véritables objectifs, à savoir la protection des intérêts des puissances impérialistes en Libye...". On connaît la suite. La Libye est en passe d'être balkanisée, fractionnée, dirigée par des milices qui ont rétabli l'esclavage et une forme de régulation de l'immigration passant par des crimes de masse selon un rapport de l'ONU de 2023.





On connaît aussi l'hommage mélenchonesque à l'un des hommes liges de la Françafrique : Pasqua

Quand Mélenchon rend hommage à l'un des pontes de la Françafrique et de la Corsafrique et son admiration pour le ,

Errare humanum est ? Alors s'agit-il d'une erreur de parcours ou bien sa lutte contre le colonialisme et l'impérialisme n'est elle qu'un paravent ?



Récemment, une leader de LFI, Mathilde Panot, s'est félicitée de la rencontre entre Macron et le nouveau président syrien issu d'Al Qaïda en Syrie (Al-Nosra) dont il fut le fondateur ainsi que du groupe islamique djihadiste HTS qui lui a succédé. considéré par les instances internationales comme terroriste et dont on connaît la matrice idéologique génocidaire à l'encontre notamment des Alaouites en Syrie.



- Le président syrien reçu par E. Macron: "des liens entre la France et la Syrie, une bonne idée", pour Mathilde Panot BFM Tv, 10.05.25

Journaliste : "la réception du président syrien par Emmanuel Macron est-elle une bonne idée ?"

Mathilde Panot : "Bah oui, je crois qu'il y a eu un immense espoir après la chute du régime syrien de Bachar al-Assad et donc je crois effectivement le fait qu'il y ait des liens entre la France et la Syrie est effectivement une bonne idée oui !". (vidéo BFM TV)

Rappellons à ceux qui ont la mémoire courte que les forces de l'OTAN ont instrumentalisé et armé les rebelles djihadistes pour chasser Kadhafi de Libye (ce pour quoi avait voté la Méluche en son temps) avec l'appui du Qatar...

- Football, Guerre et Corruption. Qatar Connection : Quand la France et le Qatar programmaient la guerre en Libye et... la coupe du monde au Qatar (Blast)



...et qu'il en a été de même pour Assad en Syrie.

- Quand Alain Marsaud, député UMP, déclarait sur BFM TV : "Ce sont nos alliés (proches d'Al-Quaïda,ndlr) qui ont enlevé nos journalistes en Syrie"

- Le Canard enchaîné réaffirme qu'Obama, Fabius et Hollande ont soutenu Al-Qaïda en Syrie

- En 2013 et 2014 le chef de guerre Hollande était fier d'armer les rebelles "modérés" syriens ; en 2015 il voulait "neutraliser" Assad (Vidéos)

- Le "Canard enchaîné" révèle encore que le gouvernement Hollande a "épargné et parié sur le Front Al-Nosra"

- Un commandant d'Al-Nosra révèle le soutien d'Israël et des USA à Al-Qaïda dans une interview avec le journaliste Jürgen Todenhöfer (Vidéo)



On a vu ce qui s'estpassé ensuite tant pour la Libye que pour la Syrie en voie de partition (instrumentalisée par Israël) ave des massacres à caractère génocidaire en cours par les forces djihadistes en place et bien sûr le plein soutien des pays de l'OTAN et de leurs médias.

- Des milliers de personnes ont été tuées en Syrie lorsque les forces alliées à HTS ont attaqué et exécuté des Alaouites (Antiwar/ The GrayZone)

- Insurrection et massacres de la côte syrienne — Wikipédia



Alors LFI : une posture/oppostion de façade ou un réel engagement contre le colonialisme et l'impérialisme ? La vigilance est de rigueur ...