Lorsqu’on lui demande s’il doit faire respecter la constitution étatsunienne, Trump dit : 'Je ne sais pas' (Common Dreams)

Lorsqu’on lui demande s’il doit faire respecter la constitution étatsunienne, Trump dit : 'Je ne sais pas'

Article originel : Asked If He Must Uphold the US Constitution, Trump Says: 'I Don't Know'

Common Dreams, 05.05.25



"Je ne suis pas avocat", a déclaré le président dans une interview récemment diffusée.



Le président des États-Unis, Donald Trump, a refusé dans une interview publiée dimanche d’affirmer que la Constitution du pays permet aux citoyens et aux non-citoyens de bénéficier de l’application régulière de la loi et qu’en tant que président, il doit défendre ce droit fondamental.

"Je ne sais pas, je ne suis pas avocat," a déclaré Trump à NBC Kristen Welker, qui a demandé si le président était d’accord avec la déclaration du secrétaire d’État des États-Unis Marco Rubio selon laquelle toute personne sur le sol étatsunien a droit à un procès équitable.

Lorsque Welker a fait référence au cinquième amendement, qui stipule que « nul ne peut être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure régulière ».—Trump a de nouveau répondu qu’il n’était pas sûr et a suggéré que l’octroi d’une procédure régulière aux immigrants sans papiers qu’il veut expulser serait trop lourd.

"Nous devrions avoir un million ou 2 millions ou 3 millions de procès", a déclaré Trump, faisant écho à un sentiment exprimé par son vice-président le mois dernier.

Demandé s'il doit "respecter la Constitution des États-Unis en tant que président", Trump a répondu : "Je ne sais pas."