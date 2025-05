Mélenchon : les journalistes politiques chassent en meute (Acrimed)

L’enquête occupe de fait le premier plan de l’agenda. Elle fait l’objet du « Brief politique » de France Info (5/05) ; dans la matinale de TF1, Alba Ventura lui consacre un édito, affirmant que le livre « aurait pu tout aussi bien s’appeler La Secte. Une secte dont Jean-Luc Mélenchon est le gourou » (6/05) ; Apolline de Malherbe l’évoque quant à elle pendant le premier quart de son entretien avec Fabien Roussel (BFM-TV, 6/05), dont les « petites phrases » sont ensuite inlassablement recyclées par la chaîne… et l’AFP, elle aussi frénétiquement relayée dans la presse : « Fabien Roussel compare La France insoumise à une "secte" après la publication de "La Meute" sur le parti de Jean-Luc Mélenchon » (Le Monde, 6/05). Sur Franceinfo, la rédaction organise un plateau quelques heures après avoir questionné Alexis Corbière sur le sujet (6/05) ; l’habituée des plateaux Nathalie Mauret signe un papier publié dans plusieurs titres du groupe Ebra, du Dauphiné Libéré aux Dernières nouvelles d’Alsace en passant par Le Bien public (6/05). Et dans la matinale de France Culture (6/05), après un billet de l’éditorialiste Jean Leymarie saluant le livre, Guillaume Erner en remet une couche face à son invité du jour, le sociologue Didier Eribon, enjoint d’acquiescer aux accusations d’antisémitisme portées contre LFI et interrompu pas moins de dix fois par son hôte en à peine deux minutes pour son refus d’obtempérer, laissant le matinalier sur sa faim : « Bon… je vois que je ne vais pas réussir à obtenir autre chose de vous. »