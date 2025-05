Pas de répit pour la France alors qu’une 'Nouvelle Afrique' se lève

Article originel : No respite for France as a 'New Africa' rises

The Craddle, 01.09.23



Comme des dominos, les États africains sont un à un tombés hors des chaînes du néocolonialisme. Le Tchad, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et maintenant le Gabon disent non à la domination de longue date de la France sur les affaires financières, politiques, économiques et de sécurité africaines...Lire la suite