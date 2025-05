Plan français d’évacuation de Gaza : un cheval de Troie israélien pour le nettoyage ethnique ? (The Cradle)

Plan français d’évacuation de Gaza : un cheval de Troie israélien pour le nettoyage ethnique ?

Article originel : France’s Gaza evacuation scheme: Israel’s Trojan horse for ethnic cleansing?

The Cradle, 05.05.25

Alors que les États européens extraient discrètement certains Gazaouis sous le couvert d’une évacuation humanitaire, l’objectif de réingénierie démographique de Tel-Aviv pourrait être en train de se concrétiser – avec la complicité française et la passivité arabe.

Le ministre des Finances extrémiste de l’État d’occupation, Bezalel Smotrich – qui occupe également un poste au ministère de la Défense – a mis à nu les ambitions coloniales maximalistes de Tel-Aviv lorsqu’il a déclaré le 29 avril dernier dans la colonie israélienne illégale d’Eli en Cisjordanie occupée : « Nous mettrons fin à cette campagne lorsque la Syrie sera démantelée, que le Hezbollah sera sévèrement battu, que l’Iran sera dépouillé de sa menace nucléaire, que Gaza sera débarrassé du Hamas et que des centaines de milliers de Gazaouis partiront pour d’autres pays, que nos otages seront rendus, certains à leurs foyers et d’autres aux tombes d’Israël. » Le ministre des Finances a déclaré cela après des semaines de rapports croissants sur l’exode tranquille des Gazaouis vers l’Europe – certains via l’aéroport Ramon dans le sud de la Palestine occupée, d’autres via l’aéroport Ben Gurion à Tel Aviv. Le dernier incident, documenté dans une vidéo diffusée, indiquait la France comme destination.

Ce qui ressort, c’est l’ambiguïté flagrante entourant ces évacuations et le silence assourdissant des gouvernements occidentaux et des institutions internationales. Ce silence semble délibéré – permettant à Israël d’exploiter le récit tout en épargnant aux fonctionnaires l’inconvénient de contester les fantasmes déconnectés mais persistants du président étatsunien Donald Trump. La déclaration de Smotrich – et les mouvements clandestins qui se déroulent actuellement – survient presque 19 mois après le début de la guerre brutale d’Israël contre Gaza. Ils suivent les menaces répétées d’Israël de déplacer de force la population de Gaza. Pourtant, si le cours de cette guerre ne laisse rien au clair, c’est que l’objectif premier de l’État d’occupation a été le massacre et la famine des Palestiniens – pour briser leur résistance et semer la terreur à l’échelle régionale – bien avant tout effort organisé de transfert.

La France affirme que les évacuations ont eu lieu avant la guerre Dans le cas des plus récents départs vers la France, The Cradle s’entretient avec des sources diplomatiques françaises bien informées et familières de l’opération. Ils confirment que des dizaines de Palestiniens se sont rendus à Paris, mais insistent sur le fait qu’il s’agissait d’un programme plus ancien lancé au début de la guerre pour les détenteurs de passeports français ou leurs proches vivant à Gaza.

Pourtant, les sources reconnaissent que le programme a été élargi pour inclure « des professionnels francophones et des individus affiliés à l’Institut culturel français à Gaza ». L’expansion, expliquent-ils, reflète des « ajustements logistiques » plutôt que tout programme politique. Ils rejettent catégoriquement les affirmations des groupes de défense des droits de l’homme, comme Euro-Med Human Rights Monitor, selon lesquelles la France facilite une évacuation plus large. Les sources ajoutent qu’elles ont personnellement supervisé l’expulsion des ressortissants français et de leurs proches, en disant à The Cradle que le programme a été suspendu après la prise de contrôle israélienne de Rafah. « Mais à la lumière de l’opposition européenne à la déportation des Palestiniens, Israël a vu une occasion de rouvrir ce vieux programme comme une porte d’entrée pour l’étendre à de nouveaux groupes », disent les sources. Ce qui est différent cette fois, c’est la coordination via Ramallah, avec l’implication de l’ambassade de France et de l’Autorité palestinienne (AP). Cependant, le nombre d’évacués reste très limité et ne comprend pas les parents de second degré – bien que certains universitaires et artistes « ayant des liens culturels avec la France » aient été parmi ceux qui sont partis.

Les États de l’UE déplacent quelques-uns tout en expulsant d’autres Selon les mêmes sources, c’est le contraire qui se produit : il y a une résistance à toute loi ou législation pour admettre ceux qui fuient la guerre. Plus révélateur encore est le rapport de Haaretz du 15 avril selon lequel la France et « d’autres acteurs internationaux » sont engagés dans des pourparlers avec l’Égypte pour loger temporairement les personnes déplacées pendant une phase de reconstruction. En échange, le Caire bénéficierait d’un allégement partiel de la dette et d’un rôle plus important dans la reconstruction, ce qui permettrait effectivement de monétiser les déplacements temporaires. La présence croissante de la France dans le dossier palestinien a atteint de nouveaux sommets, le président français Emmanuel Macron étant à l’avant-garde des efforts visant à « renouveler le leadership » à Ramallah. Paris poursuit son action sur deux voies : le parrainage conjoint avec l’Arabie saoudite d’une « conférence de paix » en juin 2025 pour soutenir le plan de reconstruction du Caire à Gaza, et la pression directe sur le président de l’AP, Mahmoud Abbas, afin qu’il nomme un adjoint – une démarche déjà en cours. L’UE, en retour, a promis 1 milliard d’euros (environ 1,07 milliard de dollars) d’aide à l’AP sur deux ans. Israël, quant à lui, cherche à insérer des garanties dans tout accord futur. Comme le rapportent les médias israéliens, Paris propose un mécanisme de surveillance qui permettrait à Israël d’effectuer des opérations militaires « nécessaires » dans la bande de Gaza après le retrait, semblable au modèle étatsuno-français du Liban d’après-guerre.

Pourtant, des sources diplomatiques égyptiennes de haut niveau disent à The Cradle que le Caire a rejeté les évacuations de personnes ayant la double nationalité par les passages israéliens. Bien que ces mouvements soient limités, l’Égypte craint qu’ils ne créent un précédent. Le responsable note que l’Égypte a obtenu des promesses de ses homologues européens d’opposer à la fois la migration volontaire et forcée ou toute évacuation à grande échelle de Gaza. Abandon forcé confondu avec évacuation De nombreuses sources palestiniennes ayant des liens avec les capitales européennes, ainsi que des responsables du Hamas qui surveillent la question, font état à The Cradle d’une nouvelle tendance inquiétante : les jeunes Palestiniens de Gaza – non affiliés à la résistance – se rendent aux forces d’occupation. Leur espoir est que l’arrestation puisse offrir de la nourriture et un abri temporaires, ou même la déportation. Mais les forces israéliennes s’écartent souvent de ces attentes. Ces jeunes Palestiniens, s’ils ne sont pas fusillés à vue, sont interrogés et renvoyés dans la bande de Gaza – parfois avec des offres pour devenir informateurs. Il n’y a pas de protocole actif pour la déportation, et aucun mécanisme opérationnel connu lié à l’« unité de déportation volontaire » annoncée récemment par Israël. Si un tel plan existait, ces jeunes désespérés seraient son premier cas d’essai. Selon un haut responsable palestinien, seulement environ 150 personnes ont été évacuées vers la France depuis le début de la dernière vague de déplacement. Tous sont sortis via le passage de Kerem Shalom en coordination préalable avec les gouvernements européens.

Il s’agissait de personnes ayant des bourses d’études ou culturelles, de parents au premier degré basés dans l’UE ou d’évacués dont les demandes avaient été bloquées par l’incursion à Rafah, révèle la source. L’Allemagne, quant à elle, a lancé une évacuation complète de son personnel de la GIZ (Agence allemande pour la coopération internationale) à Gaza. Berlin offre à ces personnes et à leurs familles un logement, des allocations, une scolarité et des cours intensifs d’allemand – environ 120 personnes au total. La Belgique a mis en œuvre une opération similaire mais à plus petite échelle. Elle a dispensé une éducation en français aux employés de l’agence et permis à un nombre limité de citoyens palestiniens d’amener un ou deux parents de premier degré. L’Australie, en coordination avec le ministère israélien des Affaires étrangères, a également agi dans des cas individuels impliquant des liens familiaux. Canberra est en train d’examiner les moyens de prolonger le séjour des Palestiniens avec des visas visiteurs expirant, mais n’a pas précisé si elle leur offrira un refuge sûr ou un statut de protection permanente. Fait important, aucun de ces évacuations n’a impliqué des ressortissants égyptiens ou des résidents des pays du golfe Persique. La coordination est étroitement limitée aux États membres de l’UE et à quelques partenaires occidentaux sélectionnés.

Les exclusions régionales reflètent les frontières politiques La sélectivité géographique de ces opérations expose les limites de leur prétendue nature humanitaire. Même lorsque le terminal de Rafah était opérationnel, les ressortissants libanais, les résidents syriens et les réfugiés palestiniens en provenance de Syrie n’ont pas pu franchir le passage, malgré les pressions exercées par Beyrouth et Damas. Le Caire a cité les objections israéliennes pour justifier son refus. Cette politique sélective équivaut à une punition collective, visant non seulement les Palestiniens mais toutes les nationalités considérées comme politiquement indésirables aux yeux de Tel-Aviv. La question demeure : est-ce un test pour une déportation de masse ? Les dirigeants des factions palestiniennes à Gaza et à Beyrouth qui parlent avec The Cradle admettent leurs craintes persistantes au sujet du déplacement interne et de la réinstallation externe. Mais ils détectent également une nette retraite de Washington – qui influence déjà la position d’Israël. Ils mettent en évidence plusieurs facteurs : une opposition palestinienne inflexible, une résistance égyptienne intransigeante et – bien que de manière incohérente – des hésitations jordaniennes. Ces forces ont collectivement entravé le plan de déportation. Par rapport à 1948, les réalités démographiques actuelles rendent une répétition impossible. Même si les Palestiniens étaient relocalisés dans des pays arabes voisins, cela ne résoudrait rien. Leur proximité avec la Palestine assure une résistance renouvelée. Si un projet de déplacement devait être mis en œuvre, il faudrait envoyer les Palestiniens bien au-delà de la région – et non pas dans des pays européens qui pourraient éventuellement leur accorder la citoyenneté, ce qui permettrait un retour légal en Israël.

Résistance de masse : la plus grande peur d’Israël L’histoire récente offre une étude de cas révélatrice. Malgré des opérations militaires intensives, Israël n’a pas osé expulser les résidents des camps de réfugiés de Jenin, Tulkarm ou Nour Shams au-delà des villages voisins. Il ne les a pas poussés vers la vallée du Jourdain ou même vers le centre des villes de Cisjordanie. Tel-Aviv décrit plutôt ces déplacements comme étant « temporaires » jusqu’à ce que les camps soient « nettoyés », tout en les démolissant. Cela n’est pas dû à un manque de capacité militaire ou à la peur de la Jordanie. Israël sait que les conditions pour le déplacement forcé de masse ne sont pas encore mûres. Malgré une puissance de feu écrasante, les Palestiniens n’ont pas rompu. Au contraire, leur refus de capituler – bien qu’ils soient sous-armés – est palpable. Toute mise en œuvre effective de déplacements forcés à Gaza ou en Cisjordanie pourrait déclencher ce que l’Israël craint le plus : un soulèvement populaire généralisé.