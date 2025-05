Israël dit qu’il occupera bientôt 75% de Gaza, et qu'il utilise le contrôle sur l’aide pour le faire

Article originel : Israel says it will soon occupy 75% of Gaza, and it’s using control over aid to do it

Mondoweiss.net, 28.05.25



Israël prévoit de concentrer les Palestiniens dans des camps isolés à l’intérieur de la bande de Gaza après avoir pris plus de 75% du territoire, attirant les Palestiniens dans ces zones en utilisant l’aide comme appât... Lire la suite