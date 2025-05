Pourquoi l’enseignement supérieur doit boycotter l’université de Tel-Aviv Article originel : Why higher education must boycott Tel-Aviv University Mondoweiss.net, 12.05.25 Depuis sa création, l’Université de Tel-Aviv a fonctionné comme un bras du projet colonial des colons israéliens. À mesure que les appels au désinvestissement des universités continuent de croître, nous devons également exiger que les écoles coupent les liens avec les institutions qui contribuent aux crimes de guerre.

Depuis sa création, l’Université de Tel-Aviv (UTAv) a fonctionné comme un bras du projet colonial des colons israéliens. Il fournit à la Force d’occupation israélienne (FOI) une base de recrutement par le biais de son corps étudiant, travaille en étroite collaboration avec les compagnies militaires israéliennes et fournit même des recherches et des infrastructures clés pour l’armée israélienne. Plus insidieusement, en formant des partenariats avec des universités britanniques telles que l’Université de Manchester (UoM), UTAv cherche à normaliser le colonialisme israélien et à faire progresser sa capacité à fournir les innovations intellectuelles pour la poursuite de l’occupation du peuple et des terres palestiniens. En collaborant avec l'UTAUv nos institutions académiques contribuent aux crimes de guerre d’Israël. Maintenant, alors que l’UoM se prépare à renouveler son partenariat avec l'UTAv, les appels au dessaisissement doivent continuer de s’amplifier jusqu’à ce que l’UoM et toutes les autres universités britanniques coupent leurs liens avec l'UTAv.





Le rôle de l'ATUv dans le colonialisme israélien

Sous les fondations de l'UTAv se trouvent les ruines du village palestinien de Sheikh Mwannis, ethniquement nettoyé et démoli, où au moins 2000 Palestiniens ont été déplacés de force de leur village pendant la Nakba. Les maisons volées pendant ce déplacement comprennent la maison verte d’Abu Kheel Ibrahim, une figure de proue du cheikh Mwannis avant son nettoyage ethnique. Abandonnée après le nettoyage ethnique du cheikh Mwannis, la maison d’Abu Kheel a été « reconstruite » en une pièce de style oriental qui a ruiné son caractère. Il fonctionne maintenant comme salle de faculté de l'UTAv sous le nom de Marcel Gordon.