Pourquoi Washington s’inquiète du jeune leader révolutionnaire du Burkina Faso (MintPress News)

Pourquoi Washington s’inquiète du jeune leader révolutionnaire du Burkina Faso Article originel : Why Washington is Worried About Burkina Faso’s Young Revolutionary Leader MintPress News, 14.05.25

Le Burkinabé Ibrahim Traoré est en train de refaire sa nation et, ce faisant, de se faire des ennemis à l’Ouest. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, le jeune chef militaire a expulsé les troupes françaises, expulsé des sociétés occidentales et aligné son pays sur la Russie, Cuba et le Venezuela.

Promouvant l’unité panafricaine et l’autonomie nationale tout en survivant aux tentatives de coup d’État, Traoré se positionne comme un anti-impérialiste radical et a attiré le feu de Washington et de Paris. MintPress News explore le projet en cours à Ouagadougou et les forces mondiales qui tentent de l’arrêter... Lire la suite