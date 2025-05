RDC : les USA accentuent la pression sur le Rwanda

Africa News, 05.05.25



Après plusieurs semaines de spéculations diplomatiques, les États-Unis et la République démocratique du Congo semblent sur le point de conclure un accord stratégique combinant soutien politique au processus de paix dans l’est du pays et investissements économiques ciblés, notamment dans le secteur des minéraux stratégiques.

De retour d’une visite en RDC et au Rwanda, Massad Boulos, conseiller spécial du président Trump pour l’Afrique, a réaffirmé la volonté des États-Unis de s’engager durablement dans la région.

"Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, en particulier dans le secteur minier, est un objectif commun qui rend nos deux pays plus prospères. Bien sûr, nous avons besoin d’un environnement plus stable pour atteindre ce but, et le président Tshisekedi est lui aussi acquis à cet objectif," a déclaré M. Boulos à Kinshasa... Lire la suite