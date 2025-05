Recyclant des vieilles nouvelles, les médias poussent pour plus de guerre en Ukraine Article originel : Recycling Old News Media Push For More War In Ukraine Moon of Alabama, 27.05.25

Certains médias ont même prétendu que Merz avait ouvert la voie à la livraison de missiles de croisière allemands Taurus en Ukraine :

L’Allemagne et ses principaux alliés ont levé les restrictions de portée sur les armes envoyées en Ukraine, permettant à Kiev de frapper des cibles à l’intérieur de la Russie sans limites extérieures, a déclaré lundi le chancelier Friedrich Merz.

Cette annonce du dirigeant allemand pourrait permettre à Berlin de livrer enfin ses puissants missiles de croisière Taurus à Kiev, ce que le gouvernement précédent a refusé de faire pour ne pas provoquer la Russie nucléaire.



J’ai été étonné de voir cela. Il n’y avait rien de nouveau dans l’annonce de Merz.



Le président Joe Biden avait levé toutes les restrictions sur les armes livrées par les États-Unis il y a plusieurs mois :

Biden allows Ukraine to use US arms to strike inside Russia ("Biden permet à l’Ukraine d’utiliser des armes américaines pour frapper en Russie") - Reuters, Nav 18 2024



La Grande-Bretagne l'avait même fait plus tôt :

UK gives Ukraine green light to use British weapons inside Russia -("Le Royaume-Uni donne le feu vert à l’Ukraine pour utiliser des armes britanniques en Russie - Conseil de l’Atlantique"), 3 mai 2024