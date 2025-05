Révélations Blast/WikiLeaks : Quand le PS permettait l'ingérence étatsunienne dans le référendum européen de 2005 (Blast)

L’exploration des télégrammes diplomatiques révélés par WikiLeaks en 2010 montre que les dirigeants du Parti socialiste essayaient d’amadouer Washington en se déclarant pro-américains mais aussi... pro-européens. Les conversations secrètes entre les « éléphants » et les diplomates états-uniens dévoilent une ingérence américaine dans la campagne pour le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005. Les médias ont totalement occulté cet épisode, y compris Le Monde, pourtant partenaire de WikiLeaks sur le dossier « Cablegate ». Au casting du second épisode de cette histoire d’amour transatlantique, nous retrouvons François Hollande, Pierre Moscovici, Lionel Jospin, Hubert Védrine, et d’autres vedettes « socialistes » font leur apparition : Jacques Delors, François Rebsamen, Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius... Lire la suite