Révélations et contre enquête sur dix meurtres de militants Kanak par les forces de l’ordre en 2024 (Blast)

A la demande du Collectif Justice 13 mai qui rassemble plusieurs organisations kanak, le cabinet d’avocats Ancile a réalisé un rapport sur les violences policières contre les populations kanak et océane durant les évènements de 2024. Truffé de témoignages de témoins et de victimes, ce rapport dévoile que les forces de l’ordre ont éliminé de sang froid plusieurs militants. Sans que la justice n’enquête.



Constat d’échec pour Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, en Kanaky – Nouvelle-Calédonie. Malgré trois jours de négociations en huis-clos dans un hôtel éloigné de la capitale, le ministre d’État n’a pas réussi à ramener à la raison les leaders extrémistes anti-indépendantistes, arcboutés sur leur plan de partition du territoire. C’était à prendre ou à laisser. Manuel Valls a laissé et est remonté dans son avion jeudi 8 mai...Lire la suite