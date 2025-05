Selon Louis Boyard, "Macron est un complotiste islamophobe" (Vidéo)

Dans La contre matinale, on reçoit le député Louis Boyard, Dans cet entretien sans filtre, il revient sur l’affaire Stanislas, révélatrice d’un traitement à deux vitesses entre écoles d’élite et établissements publics, entre pédocriminels protégés et victimes oubliées. Alors que Bruno Retailleau prend la tête de LR, Boyard alerte sur l’extrême-droitisation assumée de la droite dite républicaine. Il dénonce également le dernier rapport sur les Frères musulmans. Pour lui, Macron est un complotiste islamophobe. Face à la perspective de 2027, il commente la proposition de primaire de François Ruffin et les concours d’ego à gauche. Enfin, il réagit sur la situation à Gaza.