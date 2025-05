Selon une étude publiée dans Vaccines, les vaccins Covid-19 diminuent la réserve folliculaire ovarienne chez le rat

Résumé

Objectifs : Cette étude visait à élucider les effets des vaccins contre la Covid-19 et l’ARN messager (ARNm) sur l’histologie ovarienne et la réserve ovarienne chez le rat. Méthodes : Trente rats albinos femelles Wistar, âgés de 16 à 24 semaines, ont été répartis aléatoirement en trois groupes (n = 10) : groupe témoin, groupe vaccin à ARNm et groupe vaccin inactivé. Chaque groupe vacciné a reçu deux doses (au jour 0 et au jour 28) à des doses équivalentes chez l’homme. Quatre semaines après la deuxième vaccination, les tissus ovariens ont été prélevés pour analyse. Résultats : Une analyse immunohistochimique a été réalisée pour évaluer l’expression du facteur de croissance transformant bêta-1 (TGF-β 1), du facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), de la caspase-3 et de l’hormone anti-Müllérienne (AMH) dans les follicules ovariens. Les deux vaccins ont induit des augmentations significatives de l’expression du TGF-β 1, du VEGF et de la caspase-3, avec des effets plus prononcés dans le groupe vaccin par ARNm. À l’inverse, l’expression de l’AMH dans les cellules de la granulosa des follicules primaires, secondaires et antraux a montré des réductions marquées (p < 0,001). Le nombre de follicules primordiaux, primaires et secondaires a diminué de façon significative dans le groupe vaccin inactivé par rapport au groupe témoin et plus dans le groupe vaccin ARNm comparativement au groupe vaccin inactivé (p < 0,001). De plus, le groupe vaccin par ARNm a présenté une diminution des follicules antraux et préovulatoires et une augmentation des follicules autologues comparativement aux autres groupes (p < 0,05). Le taux sérique d’AMH était diminué avec la vaccination par ARNm en comparaison avec les groupes témoins et inactivés. Conclusions : Nos résultats suggèrent que les vaccins à ARNm et COVID-19 inactivés peuvent nuire à l’impact de la réserve ovarienne chez les rats, principalement par la perte folliculaire accélérée et des altérations dans les voies apoptotiques pendant la folliculogénèse. Compte tenu de ces observations dans un modèle de rat, d’autres études sur les effets des vaccins sur la réserve ovarienne humaine sont nécessaires.





