Signatures immunologiques et antigéniques associées aux maladies chroniques après la vaccination contre la COVID-19 (MedRxiv)

Signatures immunologiques et antigéniques associées aux maladies chroniques après la vaccination contre la COVID-19

Article originel : Immunological and Antigenic Signatures Associated with Chronic Illnesses after COVID-19 Vaccination

Bornali Bhattacharjee, Peiwen Lu, Valter Silva Monteiro, Alexandra Tabachnikova, Kexin Wang, William B. Hooper, Victoria Bastos, Kerrie Greene, Mitsuaki Sawano, Christian Guirgis, Tiffany J. Tzeng, Frederick Warner, Pavlina Baevova, Kathy Kamath, Jack Reifert, Danice Hertz, Brianne Dressen, Laura Tabacof, Jamie Wood, Lily Cooke, Mackenzie Doerstling, Shadan Nolasco, Amer Ahmed, Amy Proal, David Putrino, Leying Guan, Harlan M. Krumholz, Akiko Iwasaki

doi: https://doi.org/10.1101/2025.02.18.25322379

MedRxiV, 25.02.25





Résumé : Les vaccins contre la COVID-19 ont permis d’éviter des millions de décès liés à cette maladie. Pourtant, une petite fraction de la population signale un état débilitant chronique après la vaccination contre la COVID-19, souvent appelé syndrome post-vaccinal (SPV). Afin d’explorer les caractéristiques pathobiologiques potentielles associées au SPV, nous avons mené une étude décentralisée transversale portant sur 42 participants avec un SPV et 22 témoins sains inscrits à l’étude LISTEN de Yale. Par rapport aux témoins, les participants avec SPV ont présenté des différences dans les profils immunitaires, y compris une réduction de la mémoire immunitaire circulante et des cellules T CD4 effectrices (type 1 et type 2) et une augmentation des cellules T TNFα+ CD8. Les participants avec SPV avaient également des titres d’anticorps anti-pic plus faibles, principalement en raison de la diminution des doses de vaccin. Des signes sérologiques de réactivation récente du virus d’Epstein-Barr (VEB) ont été observés plus fréquemment chez les participants avec SPV. De plus, les sujets atteints de SPV présentaient des niveaux élevés de protéines de pointe circulantes comparativement aux témoins sains. Ces résultats révèlent des différences immunitaires potentielles chez les personnes atteintes de SPV qui méritent une étude plus approfondie pour mieux comprendre cette condition et éclairer la recherche future sur les approches diagnostiques et thérapeutiques... Lire l'article