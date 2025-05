[Vidéo] SMS sur les vaccins contre la Covid : Bruxelles doit s'expliquer (20 minutes/Nexus)

La Commission européenne n’a pas justifié de manière satisfaisante et plausible son refus de communiquer sur les SMS échangés en pleine période Covid, entre sa présidente Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a estimé, mercredi, le Tribunal de l’UE.

Cette juridiction basée à Luxembourg «fait droit au recours» intenté par une journaliste du «New York Times» pour avoir accès à ces documents, et annule la décision de refus de la Commission, est-il précisé dans un communiqué. Le manque de transparence de Bruxelles dans ce dossier avait déjà été épinglé par la médiatrice de l’UE en 2022.

Ces textos, dont le contenu est toujours resté secret, ont été échangés au moment où le laboratoire Pfizer/BioNTech était le plus gros fournisseur de vaccins anti-Covid à l’Union européenne. Les contrats négociés par la Commission au nom des Vingt-Sept se chiffraient en milliards d’euros. Cela a valu à Mme von der Leyen d’être la cible de plusieurs plaintes, dont l’une au pénal en Belgique pour «destruction de documents publics» et «corruption», à laquelle étaient associées la Pologne et la Hongrie. Cette plainte a été déclarée irrecevable en janvier par la cour d’appel de Liège....Lire la suite