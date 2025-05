Trump déclare que les États-Unis cesseront de frapper les militants houthis (New York Times)

Trump déclare que les États-Unis cesseront de frapper les militants houthis

Article originel : Trump Says the U.S. Will Cease Strikes on Houthi Militants

New York Times, 07.05.25

Il n’était pas clair si les Houthis allaient cesser d’entraver le transport maritime international, ce qui était l’objectif de la campagne de bombardement étatsunien.



Les États-Unis et les Houthis au Yémen ont conclu un accord pour arrêter les frappes aériennes étatsuniennes contre le groupe après que les militants soutenus par l’Iran aient accepté de cesser les attaques contre les navires étatsuniens en mer Rouge, ont déclaré mardi le président Trump et des médiateurs omanais.

Trump a annoncé la trêve lors d’une réunion sans rapport avec le premier ministre du Canada au Bureau ovale, surprenant même ses propres fonctionnaires du Pentagone.

« Ils ne veulent tout simplement pas se battre », a déclaré Trump. « Et nous honorerons cela et nous arrêterons les bombardements. Ils ont capitulé, mais plus important encore, nous tenons compte leur parole. Ils disent qu’ils ne feront plus exploser des navires. »

Mais malgré sa prétention de succès, on ne sait toujours pas si les États-Unis ont atteint leur objectif d’empêcher les Houthis d’entraver le transport maritime international après une coûteuse campagne de bombardement de sept semaines.

Les Houthis eux-mêmes se sont arrêtés avant de déclarer un cessez-le-feu complet, en disant qu’ils continueraient à combattre Israël.... Lire la suite