Trump dissocie la politique étatsunienne au Moyen-Orient des intérêts d’Israël (MoA)

Trump dissocie la politique étatsunienne au Moyen-Orient des intérêts d’Israël

Article originel : Trump Decouples U.S. Middle East Policy From Israel's Interests

Moon of Alabama, 10.05.25



Au cours des dernières semaines, le président étatsunien Donald Trump a rompu les liens entre les questions de politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient et les considérations d’intérêt israélien. Le mois dernier, le premier ministre de l’entité sioniste Benjamin Netanyahu s’est rendu à Washington DC pour pousser Trump à bombarder les installations nucléaires iraniennes. Trump a plutôt annoncé de nouveaux pourparlers avec l’Iran. La tentative de Netanyahu a échoué : Le président des États-Unis, Donald Trump, a surpris le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le mois dernier en tentant d’ouvrir immédiatement les négociations avec l’Iran.

...

Le pivot vers les négociations avec l’Iran en avril a été un choc pour Netanyahu, qui s’était rendu à Washington pour obtenir l’appui de Trump pour des frappes militaires sur les installations nucléaires iraniennes et a appris moins de 24 heures avant un événement conjoint de la presse à la Maison-Blanche que les pourparlers entre les É.‐U. et l’Iran allaient commencer dans quelques jours, ont déclaré à Reuters quatre sources familières avec l’affaire. Ensuite, le pivot de Trump sur le Yémen dont Netanyahu n’avait pas été informé : Barak Ravid, un analyste politique pour le média sioniste « Walla », a déclaré que l’accord de Trump avec le Yémen avait sévèrement contraint le premier ministre israélien Netanyahu et Ron Dermer, un conseiller proche de Netanyahu. Soulignant que Trump a contourné le régime sioniste en parvenant à un accord de cessez-le-feu avec l’Ansarallah du Yémen, il a déclaré qu’il semble que la capacité d’Israël à influencer les négociations entre les États-Unis et l’Iran pour parvenir à un nouvel accord nucléaire ait été très limitée. Le haut fonctionnaire israélien a déclaré qu’il ne savait rien de la décision de Trump. « Trump nous a surpris », a-t-il ajouté. Le président étatsunien Donald Trump a déclaré mardi soir lors d’une réunion avec le premier ministre canadien Mark Carney à la Maison-Blanche que l’Ansarullah (Houthis) du Yémen avait annoncé qu’ils ne se battraient plus contre les États-Unis et que les États-Unis arrêteraient également leurs attaques contre le Yémen.

Aujourd’hui, nous apprenons que les États-Unis sont prêts à aider l’Arabie saoudite avec un programme nucléaire civil sans exiger la normalisation saoudienne avec Israël : Les États-Unis ne demandent plus à l’Arabie saoudite de normaliser ses relations avec Israël comme condition pour progresser dans les pourparlers sur la coopération nucléaire civile, ont déclaré deux sources au courant de la question à Reuters avant la visite du président américain Donald Trump la semaine prochaine. Abandonner la demande de l’Arabie saoudite d’établir des relations diplomatiques avec Israël serait une concession majeure de Washington. Sous l’ancien président Joe Biden, les pourparlers nucléaires faisaient partie d’un accord plus large entre les États-Unis et l’Arabie saoudite lié à la normalisation et à l’objectif de Riyad d’un traité de défense avec Washington.

Le changement de politique à l’égard de l’Iran, du Yémen et de l’Arabie saoudite était surprenant. Les Israéliens s’attendaient clairement à disposer d’un droit de veto, ou du moins d’avoir leur mot à dire, sur ces trois questions. Il s’agit d’un changement fondamental dans la politique étatsunienne. Il n’est pas concevable qu’un président comme Joe Biden ou Kamala Harris ait rejeté Netanyahu sur trois questions aussi importantes. Le changement intervient alors que Trump a renvoyé son conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, pour avoir eu des contacts trop 'intensifs' avec le bureau de Netanyahu. Il avait également annulé les frappes contre l’Iran que Waltz et Israël avaient planifiées.

Le comportement manipulateur de Netanyahu est probablement la raison de ces changements : Le président étatsunien Donald Trump a décidé de couper tout contact direct avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon un rapport publié jeudi. Yanir Cozin, correspondant de la radio de l’armée israélienne, a déclaré dans un billet sur son compte X que Trump avait pris cette décision après que ses proches ont dit au ministre israélien des affaires stratégiques, Ron Dermer, que le président croit que Netanyahu le manipule. Un responsable israélien a ajouté que le ton de Dermer lors des récentes discussions avec des personnalités républicaines sur ce que Trump devrait faire était considéré comme arrogant et inutile. Le fonctionnaire a déclaré que les gens autour de Trump lui ont dit que "Netanyahu le manipulait." "Il n’y a rien que Trump déteste plus que d’être représenté comme un imbécile ou quelqu’un qui est joué. C’est pourquoi il a décidé de couper les ponts avec Netanyahu", a ajouté le responsable.

Hier, Ron Dermer a visité la Maison-Blanche : Le président Trump a rencontré jeudi le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, proche confident du premier ministre Benjamin Netanyahu, et a discuté des pourparlers nucléaires avec l’Iran et de la guerre à Gaza, selon deux sources.

...

Dermer a rencontré mercredi le secrétaire d’État Marco Rubio et a exprimé les préoccupations israéliennes, selon une source bien informée. Jeudi, Dermer a eu plusieurs réunions à la Maison Blanche dont une avec Trump. Le vice-président Vance, Rubio et l’envoyé de la Maison Blanche Steve Witkoff ont également assisté à la réunion, selon une source. Karoline Leavitt, attachée de presse à la Maison-Blanche, a confirmé que Trump avait rencontré Dermer et qu’il s’agissait d’une "réunion privée."

Le rapport suivant est probablement basé sur ces discussions : Le président étatsunien Donald Trump est déçu par le premier ministre Benjamin Netanyahu, rapporte Israel Hayom, citant deux « sources de haut niveau proches du président ». Selon le quotidien hébreu, dans des conversations à huis clos, Trump a déclaré qu’il allait faire progresser ses objectifs au Moyen-Orient sans attendre Israël. Sur un accord avec l’Arabie saoudite, Trump veut qu’Israël soit une partie centrale d’un accord, mais « Netanyahu retarde la prise des décisions nécessaires », écrit Ariel Kahana d’Israel Hayom, qui a interviewé Trump à Mar-A-Lago l’an dernier. Trump est également toujours en colère contre Netanyahu et son cercle au sujet de ce qu’il considère comme une tentative de pousser la Maison-Blanche à une action militaire contre le programme nucléaire iranien, disent les sources. Il n’est pas clair de savoir jusqu’où ira la rupture apparente entre les souhaits d’Israël et les politiques de Trump. Dimitri Lascaris @dimitrilascaris - 7:21 AM mai 9, 2025 Lorsque Biden était au pouvoir, les médias occidentaux et israéliens ont répété à maintes reprises que Biden était « frustré » par Netanyahu, mais Biden a continué d’armer Israël jusqu’aux dents et n’a pris aucune mesure concrète pour mettre fin au génocide. Nous sommes maintenant traités à ce même théâtre Kabuki par l’administration Trump.