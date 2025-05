Un général allemand fête le 80e anniversaire de la défaite de la Wehrmacht d'Hitler avec un commandant néonazi ukrainien (WSWS)

Au cours des quatre années précédentes, la Wehrmacht allemande, avec l'aide de forces collaborationnistes telles que les fascistes ukrainiens de l'Organisation nationaliste ukrainienne (ONU), avait assassiné 27 millions de citoyens soviétiques. Parmi eux se trouvaient entre 1,5 et 2 millions de Juifs, dont beaucoup venaient d'Ukraine, et quelque 3 millions de civils ukrainiens non juifs.

Le général allemand Christian Freuding, qui est en charge du «Commandement de la situation Ukraine» de la Bundeswehr (armée) allemande, a été photographié le 9 mai en train de serrer la main du commandant néonazi ukrainien Oleg Romanov. Le 9 mai marque le «Jour de la victoire» dans l'ex-Union soviétique: c'est le jour (le 8 mai en heure d'Europe occidentale) où la Wehrmacht d'Hitler, qui avait envahi l'Union soviétique le 22 juin 1941, avec les plus grandes forces de combat de l'histoire du monde, a signé une reddition définitive et a mis fin à toutes les opérations militaires.

Le groupe Paskuda, commandé par Romanov, est une unité spécialisée dans les drones et les chars. Il fait partie de la 3e brigade d'assaut distincte de l'Ukraine, qui serait issue d'un bataillon du tristement célèbre régiment néonazi Azov. Le groupe Paskuda a acquis une importance considérable et est essentiel à la stratégie de guerre de l'Ukraine, car les drones jouent un rôle essentiel dans les opérations de combat, en particulier pour les forces ukrainiennes en infériorité numérique. Comme beaucoup d'unités dites «d'élite» composées d'éléments fascistes, le groupe Paskuda a été armé par l'OTAN et pleinement intégré dans l'armée. Il a une grande présence sur les médias sociaux et beaucoup de ses vidéos YouTube, qui glorifient ses actions militaires et affichent des insignes nazis, ont reçu des millions de vues.

Un bref coup d'œil sur le groupe Paskuda et Romanov révèle la signification sinistre de cette déclaration et de cette image.

Il ne peut pas non plus y avoir de doute sur l'orientation fasciste de Romanov.

Le coup d'État, financé et soutenu par l'impérialisme américain et allemand, a déclenché une guerre civile dans l'est du pays entre les forces pro-Kiev et les séparatistes soutenus par la Russie. Cette guerre civile a coûté la vie à des milliers de personnes avant même l'invasion à grande échelle de la Russie en février 2022. Les combattants fascistes d'Azov ont joué un rôle central dans ce qu'on a appelé «l'opération antiterroriste» dans le Donbass. Certaines des premières photos de Romanov le dépeignent dans cette zone de combat. Plus tard, y compris à partir de 2021, on le voit avec des tatouages associés à l'extrême droite, notamment le Sonnenrad, un insigne fasciste.

En 2024, Romanov, surnommé «Romakha», a gagné encore plus de notoriété en Ukraine lorsqu'il a ordonné que les civils qui mettent le feu à des véhicules militaires soient tués immédiatement. Il a déclaré: «En tant que commandant de bataillon, avec le consentement de la plus haute direction, en m'appuyant sur les conditions de guerre et l'immunité au combat, je donne la permission verbale à mes soldats d’abattre ces animaux sur place. De tels traîtres doivent être éliminés sur-le-champ.»

L'Ukraine a connu une augmentation significative des attaques contre des véhicules militaires dans un contexte de désertions massives sur la ligne de front. Si certains actes de sabotage sont sans doute soutenus par la Russie dans le cadre de sa stratégie de guerre, dans de nombreux cas, des civils ou des soldats agissent par désespoir et haine face à une guerre qui menace leur propre vie et celle de leurs familles. On estime qu'un demi-million d'Ukrainiens sont déjà morts dans la guerre, et que beaucoup d'autres ont été mutilés et blessés, des chiffres comparables aux hécatombes de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.

Pour un général allemand comme Freuding, s'associer ouvertement à ce néonazi est une provocation évidente. Cela souligne également, une fois de plus, le véritable caractère de la guerre en Ukraine. Loin de représenter une guerre «pour la défense de la démocratie», c'est une entreprise impérialiste prédatrice. Après avoir délibérément provoqué l'invasion de la Russie, les puissances impérialistes ont profité de la confusion créée par les politiques nationalistes et réactionnaires du régime de Poutine pour mener une guerre par procuration contre la Russie et accomplir ce que les nazis n'ont pas réussi à accomplir pendant la Seconde Guerre mondiale: établir un contrôle total sur les vastes ressources en matières premières de l'ancienne Union soviétique.

D'un point de vue historique, le rôle de l'impérialisme allemand dans cette entreprise criminelle est particulièrement sinistre. Freuding, qui a un doctorat en sciences politiques, connaît très bien l'histoire de la collaboration des nazis avec les fascistes ukrainiens. C'était une pièce maîtresse de leurs plans que d'occuper l'Ukraine, de massacrer sa population juive et de démembrer l'Union soviétique. Comme les historiens l'ont maintenant largement documenté, l'Organisation des nationalistes ukrainiens de Stepan Bandera a en particulier joué un rôle déterminant dans la persécution de la population juive. Les fascistes ukrainiens ont également tué des milliers d'ouvriers, d'agriculteurs et de jeunes Ukrainiens qui s'opposaient au fascisme. C'est dans cette tradition que Romanov et ses semblables se situent.



Freuding s'associe ouvertement à des éléments néonazis, non pas en dépit de cette histoire et de leur politique, mais à cause de celle-ci. L'année dernière, il a été l'un des principaux partisans de l'OTAN pour l'invasion ukrainienne de la région russe de Koursk, qui en 1943 a connu la plus grande bataille de chars de l'histoire. Dans des vidéos fréquemment publiées par la chaîne officielle de la Bundeswehr allemande, on peut voir Freuding discuter de l'état actuel du conflit, tout en pointant une carte de la Russie et de l'Ukraine et ressemblant en tout point à un général de la Wehrmacht discutant des opérations de combat au début des années 1940.

Comme lors de la Seconde Guerre mondiale, l'alliance avec les forces d'extrême droite est au cœur des efforts des puissances impérialistes pour faire la guerre à la Russie et réprimer l'opposition au sein de la classe ouvrière. Dans le même temps, la promotion des néonazis ukrainiens, en particulier depuis 2014, a été un élément essentiel de la légitimation des forces fascistes à l'intérieur des pays impérialistes eux-mêmes. En 2014, les États-Unis et l'Allemagne ont utilisé des fascistes du bataillon Azov pour aider à installer un gouvernement qui, pour la première fois en Europe depuis 1945, comprenait un parti ouvertement néonazi, Svoboda. Aujourd'hui, aux États-Unis, le fasciste Donald Trump est à la Maison Blanche, utilisant régulièrement un langage associé au mouvement d'Adolf Hitler.

En Allemagne, la classe dirigeante a lancé le plus important programme de réarmement depuis la chute du Troisième Reich, tandis que le parti néo-fasciste Alternative pour l'Allemagne (AfD) a été érigé en principale force d'opposition au Parlement. Et à Gaza, le génocide du peuple palestinien perpétré par le régime sioniste, clairement inspiré des crimes nazis, bénéficie du plein soutien des puissances impérialistes.

Dans ce contexte, l'insulte de Freuding à la mémoire des millions de personnes assassinées par le fascisme allemand doit être comprise non seulement comme une provocation, mais aussi comme une déclaration de politique: pas moins que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'impérialisme allemand s'appuiera sur les forces fascistes pour atteindre ses objectifs. Il incombe à la classe ouvrière d'empêcher un tel désastre, en faisant revivre ses propres traditions d'internationalisme révolutionnaire socialiste.

(Article paru en anglais le 15 mai 2025)