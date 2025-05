USA. Un scientifique de Pfizer a affirmé que les résultats du vaccin contre la COVID-19 ont été retardés jusqu’après l’élection de 2020, ce n’était pas une coïncidence (New York Post)

Un scientifique de Pfizer a affirmé que les résultats du vaccin contre la COVID-19 ont été retardés jusqu’après l’élection de 2020, ce n’était pas une coïncidence.

Article originel : Pfizer scientist claimed COVID vax results being delayed until after 2020 election ‘wasn’t a coincidence’: House GOP panel

Par Josh Christenson

New York Post, 17.05.25

WASHINGTON — La publication des résultats du vaccin contre la COVID-19 après les élections de 2020 n’a peut-être pas été une « coïncidence » — et aurait pu faire partie d’un effort des cadres supérieurs de Pfizer pour « ralentir délibérément » les tests, selon des allégations sensationnelles d’un républicain qui conduit le panel du Congrès. Le Comité judiciaire de la Chambre a révélé jeudi que l’ancien chef mondial de la recherche et du développement sur les vaccins de Pfizer, le Dr Philip Dormitzer, aurait « conspiré pour dissimuler des informations sur la santé publique afin d’influencer » la course à la présidence entre Donald Trump et Joe Biden. Dans une lettre du 16 avril à Jim Jordan (R-Ohio), le fabricant de médicaments basé à Londres, GSK, a révélé que Dormitzer « avait contacté un représentant de l’équipe des ressources humaines de GSK pour parler d’un éventuel déménagement à l’étranger » en novembre 2024.

Selon le représentant des RH, l’ancien spécialiste en vaccins de Pfizer a été « visiblement bouleversé » au cours de la réunion et a demandé à être transféré au Canada « en raison de préoccupations qu’il pourrait faire l’objet d’une enquête par l’administration Trump entrante au sujet de son rôle dans le développement du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer ». Lorsque l’employé de GSK a demandé quelles étaient ses raisons pour demander la relocalisation, Dormitzer a apparemment répondu : « Disons simplement que ce n’était pas un hasard, le moment du vaccin. » Pfizer a fait appel à des experts indépendants pour examiner l’efficacité et la sécurité de ses vaccins et diffuser les résultats communiqués par ses scientifiques cinq jours seulement après la fermeture des bureaux de vote pour l’élection de 2020 le 3 novembre.

GSK a également divulgué dans la lettre que certains de ses employés ont entendu le scientifique « à la fin de 2020, les trois plus hauts responsables de la R-D de Pfizer ont pris la décision de ralentir délibérément les essais cliniques afin qu’ils ne soient pas terminés avant les résultats de l’élection présidentielle de cette année-là. » Mais le pharmacien, dans sa lettre, a également nié que Dormitzer ait admis avoir « retardé la divulgation des résultats obtenus », caractérisant ses déclarations comme faisant partie d’une « situation de ralentissement des résultats avant que la divulgation ne soit nécessaire ». Le tribunal judiciaire a quand même envoyé une paire de lettres au président et chef de la direction de Dormitzer et de Pfizer, M. Albert Bourla, jeudi pour exiger tous les dossiers — y compris des courriels, des textes, des notes de réunion et d’autres documents - qui présentent les données provenant des essais cliniques ou des communications avec les organismes fédéraux de santé publique.