[Vidéo] Déclaration d'un haut fonctionnaire de l’ONU — « Il sera trop tard » pour déclarer « le génocide »... « De quelles autres preuves avez-vous besoin? » (Consortium News)

Haut fonctionnaire de l’ONU — « Il sera trop tard » pour déclarer « le génocide »... « De quelles autres preuves avez-vous besoin? »

Article originel : Senior UN Official — ‘It Will Be Too Late’ to Rule It ‘Genocide’ … ‘What More Evidence Do You Need?’

Consortium News, 15.05.25

ONU. Le sous-secrétaire général aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, blâme Israël pour avoir intentionnellement affamé Gaza et met en cause le reste du monde pour ne pas l’avoir arrêté...Lire la suite