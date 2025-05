[Vidéo] Des créateurs en ligne de gauche disent qu’ils ont été arrêtés et interrogés à cause du contenu anti-Trump (The Intercept)

Des créateurs en ligne de gauche disent qu’ils ont été arrêtés et interrogés à cause du contenu anti-Trump Article originel : Leftist Online Creators Say They've Been Detained and Questioned Over Anti-Trump Content Par Julia Conley The Intercept, 13.05.25

Hasan Piker déclare avoir été détenu par les douanes et la protection des frontières à l’aéroport de Chicago le 11 mai 2025. (Image : capture d’écran/@HasanabiProd)

Piker partage ses commentaires principalement sur YouTube et la plate-forme de streaming Twitch, et a détaillé l’épreuve pour ses abonnés sur les deux plates-formes.

Il a expliqué plus tard à ses 1,5 million de followers qu’il avait été arrêté par des agents de la douane et de la protection frontalière (CBP) "pour un interrogatoire supplémentaire."

Hasan Piker Detained By ICE | Hasan Daily / Hasan Piker arrêté par l’ICE | Hasan Daily

"Ils m’ont demandé de fournir mes comptes de médias sociaux pour qu’ils passent par mon TikTok, mon Snapchat, mon Instagram et mon Facebook, ainsi que leur montrer combien je gagnais quotidiennement sur TikTok", a déclaré Pinder. "Si vous êtes un citoyen des États-Unis, vous avez toujours la possibilité d’être détenu en revenant aux États-Unis dès maintenant."

Pinder a été emmenée dans plusieurs salles de dépistage et interrogée sur son travail, ses voyages et le statut de citoyen de son père. Son père est né au Panama et est devenu citoyen étatsunien. Pinder, qui est citoyen étatsunien, est né et a grandi aux États-Unis.

Piker a partagé son histoire en tant que créatrice de TikTok, Savannah Pinder, qui fait des vidéos et des vêtements anti-Trump, a déclaré publiquement qu’elle avait été détenue à l’aéroport international de Miami après être passée par Global Entry.

"Ils ont tout de suite essayé d’obtenir quelque chose de moi que je pense qu’ils pourraient utiliser pour me détenir en permanence," dit Piker. . Est-ce que [l’agent] n’arrêtait pas de dire des choses comme : aimez-vous le Hamas? Soutenez-vous le Hamas? Pensez-vous que le Hamas soit un groupe terroriste ou un groupe de résistance?"

Les questions posées au cours de la période de deux heures suggèrent que l’administration Trump a suivi le commentaire de Piker, qui a récemment inclus des critiques véhémentes du soutien des États-Unis à Israël alors qu’il bombarde et affame les habitants de Gaza.

Le journaliste Séamus Malekafzali, dont les travaux ont été publiés dans The Nation, The Intercept et d’autres publications, a déclaré avoir vécu plusieurs expériences comme celle décrite par Piker à l’aéroport international de Chicago O’Hare.

"J’ai été amené à des contrôles secondaires de nombreuses fois et le CBP d’O’Hare avait les questions les plus impliquées et spécifiques sur Gaza pour moi" a déclaré Alekafzali.

Ari Cohn, conseiller principal pour la politique de technologie à la Fondation pour les droits individuels et l’expression, a déclaré que les incidents montrent que l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et le CBP "sont les 'ennemis domestiques' contre lesquels les fonctionnaires fédéraux jurent de se défendre."

"Aucun citoyen étatsunien ne devrait être détenu par les forces de l’ordre, à la frontière ou ailleurs, en raison de son discours protégé", a déclaré Cohn.

Piker croit que les agents frontaliers détiennent et interrogent des commentateurs et des journalistes "pour essayer de créer un environnement de peur, pour essayer d’obtenir des gens comme moi ou au moins comme les autres qui seraient dans leurs petits souliers, qui n’ont pas ce même niveau de sécurité, pour parler."

Les incidents font suite aux enlèvements par des agents fédéraux de l’immigration de manifestants étudiants étrangers que l’administration Trump a poussés à expulser pour avoir dénoncé le soutien des États-Unis à Israël et exprimé leur soutien aux civils palestiniens à Gaza.



Les agents de l’immigration "défèrent et retiennent les plus grandes voix de gauche aux États-Unis pour leurs opinions politiques alors que le gouvernement Trump suggère qu’ils pourraient suspendre l’habeas corpus ne présage rien de bon pour l’avenir", a déclaré l’avocat et écrivain Alex Peter.