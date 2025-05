[Vidéo] L’Occident en tant que police d’Israël (Scheerpost)

The Chris Hedges Report : L’Occident en tant que police d’Israël Article originel : The Chris Hedges Report: The West as Israel’s Police Scheerpost, 10.05.25

The West Serves as Israel's Police (w/ Richard Medhurst) | The Chris Hedges Report / L’Occident est la police d’Israël (w/ Richard Medhurst) | Le rapport de Chris Hedges. La persécution de Richard Medhurst par les autorités britanniques et autrichiennes signifie une escalade majeure dans l’attaque frontale d’Israël et de ses alliés contre la presse en Occident.