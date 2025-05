[Vidéo] La Syrie signe un accord de 30 ans avec le géant français du transport maritime pour exploiter le port de Lattaquié dans la ville où les forces gouvernementales djihadistes ont mené des massacres de masse de civils (The Craddle)

La Syrie signe un accord de 30 ans avec le géant français du transport maritime pour exploiter le port de Lattaquié

Article originel : Syria signs 30-year deal with French shipping giant to operate Latakia Port

The Craddle, 01.05.25



CMA CGM prévoit d’investir 230 millions d’euros (environ 260 millions de dollars) au cours des prochaines années pour moderniser le port situé dans l’une des villes où les forces gouvernementales ont mené des massacres sectaires de civils