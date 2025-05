Yémen - Ils ont vaincu les Saoudiens, puis Biden, maintenant Trump (MoA)

Yémen - Ils ont vaincu les Saoudiens, puis Biden, maintenant Trump Article originel : Yemen - They Defeated The Saudis, Then Biden, Now Trump Moon of Alabama, 05.05.25

"Financés par l’Iran, les bandits houthistes ont tiré des missiles sur des avions étatsuniens et ciblé nos troupes et alliés", a déclaré Trump sur les réseaux sociaux, ajoutant que leur "piraterie, la violence et le terrorisme" avaient coûté "des milliards" et mis des vies en danger.

The Houthis have defeated the US Navy ("Les Houthis ont vaincu la marine étatsunienne") - Telegraph, 24 août 2024

La campagne militaire de Trump contre le Yémen, tout comme la précédente de Biden, a échoué :

The Houthis have the upper hand. This is why ("Les Houthis ont le dessus. Voici pourquoi") (archivé) - The Times, 4 mai 2025 : Malgré les efforts étatsuniens concertés, le groupe yéménite soutenu par l’Iran continue de lancer des attaques de missiles contre Israël et la marine marchande dans la mer Rouge

Le président Trump a promis d’« anéantir les Houthis » et une campagne qui a comporté 202 frappes au cours de ses deux premiers mois, sous l’administration Biden, s’est intensifiée au point que plus de 800 ont été livrées.

...

Les Houthis combinent l’agilité d’un groupe non étatique et une armée insurgée, tout en ayant le soutien iranien, et se vantant d’un arsenal d’armes de frappe qui ferait honte à la plupart des pays. Il y a donc un danger pour les pilotes britanniques et étatsuniens — les Houthis ont abattu 19 drones Reaper (qui ont coûté 30 millions de dollars chacun) depuis le début du blitz. Et la tentative de lundi pour frapper le Truman montre leur capacité continue à menacer la navigation à proximité avec un mélange de missiles balistiques et de croisière ainsi que d'avions et de bateaux sans équipage, testant leurs défenses sous tous les angles.

...

Intercepter ces lancements occasionnels d’armes de fabrication iranienne à longue portée est l’une des questions les plus coûteuses auxquelles le Pentagone doit faire face. Les missiles israéliens Arrow utilisés pour les contrer coûtent 4 millions de dollars chacun, les systèmes étatsuniens de défense antimissile Thaad coûtent 8,4 millions de dollars, et le missile anti-balistique SM-3 lancé par un navire a un coût incroyable de 27 millions de dollars.

Quant à la protection des navires de guerre au large du Yémen, une salve de missiles défensifs coûte des millions, mais le prix d’une telle frappe, qui paralyse un navire de guerre, pourrait facilement dépasser un milliard de dollars.