Yémen - Les États-Unis concèdent une défaite maritime (Moon of Alabama)

Yémen - Les États-Unis concèdent une défaite maritime

Article originel : Yemen - U.S. Concedes Maritime Defeat

Moon of Alabama, 07.05.25 Il y a tout juste deux jours, j’ai déclaré que les États-Unis avaient perdu leur guerre contre Ansar Allah au Yémen : Les Houthis ne peuvent être vaincus. Bientôt, un navire étatsunien sera touché. À partir de là, la guerre pourrait facilement dégénérer en une guerre contre l’Iran. Il y a de fortes chances que les États-Unis perdent. Il est grand temps que l’administration Trump se retire de sa campagne au Yémen.

Hier soir, Trump a admis que la campagne était perdue. Il a ordonné à la flotte étatsunienne de battre en retraite : Trump Says the U.S. Will Cease Strikes on Houthi Militants ("Trump dit que les États-Unis cesseront de frapper les militants houthis") (archivé) - NY Times, 6 mai 2025

Il n’était pas clair si les Houthis allaient cesser d’entraver le transport maritime international, ce qui était l’objectif de la campagne de bombardement étatsunienne. Les États-Unis et les Houthis au Yémen ont conclu un accord pour arrêter les frappes aériennes étatsuniennes contre le groupe après que les militants soutenus par l’Iran aient accepté de cesser les attaques contre les navires étatsuniens en mer Rouge, ont déclaré mardi le président Trump et des médiateurs omanais.

...

« Ils ne veulent tout simplement pas se battre », a déclaré Trump. « Et nous honorerons cela et nous arrêterons les bombardements. Ils ont capitulé, mais plus important encore, nous prenons en compte leur parole. Ils disent qu’ils ne feront plus exploser des navires. » Mais malgré sa prétention de succès, on ne sait toujours pas si les États-Unis ont atteint leur objectif d’empêcher les Houthis d’entraver le transport maritime international après une coûteuse campagne de bombardement de sept semaines.

Il n’y a rien de « très clair » au sujet de l’objectif que les États‐Unis n’ont manifestement pas atteint. Les Houthis continueront d’attaquer le transport maritime lié à Israël ainsi que l’entité sioniste elle-même : Les Houthis eux-mêmes ont cessé de déclarer un cessez-le-feu complet, disant qu’ils continueraient à combattre Israël. Et les responsables houthistes et leurs partisans ont rapidement présenté l’accord comme une victoire majeure pour la milice et un échec pour Trump, diffusant un hashtag de médias sociaux qui disait « Le Yémen bat les Etats-Unis ». La marine étatsunienne n’a plus de cibles militaires au Yémen depuis longtemps. Ses navires ont vidé leurs chargeurs. Ils ne peuvent pas se réapprovisionner en mer et doivent aller dans un port amical qui a l’équipement approprié (Crète, Bahreïn).

Trois avions de combat F-18 et plus de 20 drones Reaper ont été perdus lors des combats contre les Houthis : Un avion de chasse de la Marine n’a pas réussi à atterrir sur un porte-avions et s’est écrasé dans la mer Rouge mardi, marquant le quatrième accident majeur impliquant le navire et la troisième perte d’un avion de chasse déployé avec lui depuis que le navire de guerre a quitté son port d’attache l’année dernière.

...

Le dernier incident, rapporté plus tôt par CNN, fait suite à la perte d’un autre avion à réaction, un F/A-18E, lors d’un accident survenu la semaine dernière à bord du Truman. L’appareil s’est écroulé après que des marins à bord aient perdu le contrôle de celui-ci pendant qu’il était remorqué dans le hangar du navire. Un troisième avion de chasse du Truman a été abattu accidentellement au-dessus de la mer Rouge en décembre par un autre navire de guerre de la marine étatsunienne, l’USS Gettysburg, dans un incident qui a suscité des inquiétudes quant aux communications entre les navires de guerre et les avions de chasse de la région. Le Truman a également été impliqué dans une collision en mer Méditerranée en février, ce qui a incité le service à congédier son commandant, le capitaine de la Marine Dave Snowden.

La marine étatsunienne a dépensé plus d’un milliard de dollars en munitions au Yémen, et a perdu plus d’un demi-milliard de dollars en matériel de vol. Elle est parvenue à ne rien obtenir. D’autres prendront note de ce dossier.

Les États-Unis auraient pu conclure cette entente il y a un mois : Un haut dirigeant d’Ansar Allah, communément appelé les Houthis, a déclaré à Drop Site News que si les États-Unis mettent fin à leur campagne de frappes aériennes contre le Yémen, les forces houthistes s’engageront à mettre fin à toutes les attaques contre les navires étatsuniens dans la région. « Nous ne nous considérons pas en guerre contre le peuple étatsunien », a déclaré Mohammed al-Bukhaiti, membre du bureau politique d’Ansar Allah et porte-parole de longue date des Houthis. « Si les États-Unis cessent de cibler le Yémen, nous cesserons nos opérations militaires contre ce pays. »

Oman a, comme d’habitude, modéré les pourparlers entre les États-Unis et les Houthis. L’Iran a été utile en faisant pression pour un accord. Trump affirme qu’Ansar Allah cessera de tirer sur les navires étatsuniens. Il n’y a pas eu d’expédition civile étatsunienne dans la mer Rouge en premier lieu : Il y a moins de 200 navires commerciaux étatsuniens. Seulement environ 80 d’entre eux participent au commerce mondial. La petite flotte commerciale des États-Unis est comparable à 5 500 navires battant pavillon chinois.

Le transport militaire étatsunien dans la région n’est d’aucun intérêt pour les Houthis, à moins qu’il ne soit utilisé pour les attaquer. Il reste à voir dans quelle mesure les autres navires de la région reviendront à leurs niveaux précédents : Les volumes de navigation en mer Rouge continuent d’être déprimés, actuellement environ 50% inférieurs aux chiffres de 2023, selon les données de SEB, une banque suédoise. « La perspective d’un accord de cessez-le-feu et d’une sécurité renforcée laisse entrevoir une probable résurgence des opérations commerciales dans la région », ont suggéré les analystes du transport maritime à SEB dans une note aux clients ce matin. Les marchés des transporteurs de voitures et des conteneurs devraient connaître le rééquilibrage le plus important.