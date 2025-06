Assignation en justice visant les organisateurs du Salon du Bourget : tout n’est pas perdu ! (Survie)

La Cour d’appel estime que « les imputations relatives à la complicité et au recel de crimes de guerre et à la violation du droit à la dignité et du droit à la vie sont sans lien avec les obligations imposées dans le contrat quant au respect de la réglementation et du droit ». Les sociétés de droit privé ne devraient pourtant pas être au dessus des lois, à fortiori celles qui interdisent la complicité des crimes internationaux les plus graves.



Ce nouveau rejet ignore donc ce qui ne fait aucun doute : la vente des armes et composants provenant de multinationales du monde entier sont la condition première à la perpétration de crimes dans le cadre de conflits armés dont le nombre de victimes ne cesse d’augmenter. En négligeant la dimension complice des relations économiques qui pourraient se nouer au sein du Salon, la justice française permet à la société organisatrice, le SIAE, d’offrir une tribune et une visibilité commerciale aux personnes privées et aux sociétés qui se rendent co-autrices des pires violations au regard du droit national et international. Cette promotion sur le site du salon depuis des mois est en tant que telle un renforcement économique de ces sociétés et une assistance importante aux crimes. Aussi, l’accueil au salon permet la signature de contrats faramineux : l’édition de 2023 a généré 150 milliards d’euros de vente [1].

L’argumentaire déployé par la partie adverse, à qui les juges avaient décidé de donner raison, mobilise la notion d’ « acte de gouvernement » [2]. Les ventes d’armes réalisées sur le sol français seraient trop intimement liées à la politique étrangère de la France pour que la justice ait son mot à dire dessus, et il incomberait au seul gouvernement d’interdire la venue d’entreprises et délégations qui participent aux crimes internationaux les plus graves. Cette interprétation trop extensive de la notion d’acte de gouvernement empêche le droit de regard légitime du justiciable et nie la responsabilité partagée des acteurs privés tels que le salon du Bourget et les multinationales de l’armement dans l’alimentation de ces crimes.

Ces questions d’armement nous impliquent pourtant toutes et tous au nom de la dignité humaine, d’autant que le gouvernement choisit de placer les impôts dans l’enrichissement de ces géants de l’armement plutôt que dans les services publics.

Mais tout n’est pas perdu ! Face à l’urgence de la situation en Palestine, nous sommes déterminé-es à exploiter chaque voie de recours disponible dans le droit français pour défendre la dignité des palestinien-nes et pour ramener les multinationales de l’armement sous le contrôle de la loi !

Pour soutenir cette action en justice qui coûte cher , nous avons besoin de vous : https://tinyurl.com/237saf5n