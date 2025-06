Avec le magazine Frontières, l'extrême droite a trouvé son poison pilote (Blast)

Crée pour appuyer la candidature d’Éric Zemmour pour la présidentielle de 2022, Frontières, ex-Livre Noir, est aujourd’hui à l’avant-poste de l’offensive réactionnaire raciste menée par l’extrême-droite et ses alliés. Alors qu’Erik Tegnér, son fondateur et actuel directeur, affichait l’ambition d’en faire le « Médiapart de droite », le média s’est surtout illustré par sa recherche permanente du buzz, sa stratégie de victimisation et ses méthodes délétères. Aidée financièrement par de généreux sponsors, la fine équipe compte bien profiter du tapis rouge que lui déroule le groupe Bolloré pour radicaliser les discours et les esprits au sein de son camp politique. Une stratégie dangereuse qui empoisonne les débats, bafoue la déontologie et enfreint les règles élémentaires du journalisme... Lire la suite