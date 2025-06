Bande-son pour un coup d'État | ARTE. En 1961, les musiciens Abbey Lincoln et Max Roach font irruption au Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer l'assassinat de Patrice Lumumba. En pleine décolonisation, l'ONU joue les arbitres entre anciennes puissances coloniales et nouveaux États africains. Khrouchtchev est furieux des ingérences belges et américaines au Congo.