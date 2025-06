Rolling Stones. Brian Jones aurait été assassiné et l'affaire étouffée par la police et l'establishment britanniques (Vidéos)

Selon un certain nombre de sources, Brian Jones aurait été assassiné, battu dans son manoir puis noyé par un de ses employés qu'il venait de licencier. C'est ce qu'allègue deux documentaires ( Stoned, 2006 et Life and Death of Brian Jones , 2019) sur la mort du fondateur des Rolling Stones. Brian Jones avait été retrouvé mort dans sa piscine le 2.07.1969. Il avait 27 ans. La cause officielle de la mort était la prise de drogues et d'alcool suivi d'une noyade, mais selon les documentaires cités et le travail du journaliste d'investigation Terry Rawlings , il a été assassiné par son maître d'hôtel puis noyé dans une cuvette d'eau douce de son manoir pour être ensuite lancé dans la piscine de son manoir. Les journalistes d'investigation s'appuient sur pusieurs témoignages de ses proches ou de témoins de la scène. Selon les documentaires, son employé Franck Thorogood aurait reconnu sur son lit de mort en 1993 l'avoir assassiné. Le rapport d'autopsie montre que l'eau des poumons n'était pas chlorée semblant exclure la possibilité d'une noyade dans l'eau de sa piscine. Des témoins (employés de maison) font état d'une bagarre lors de la soirée de sa mort. Une participante à la soirée a été assassinée deux semaines après. Enfin, un enquêteur a demandé une relance de l'enquête en 2010 mais l'accès au dossier aurait été fermé pendant 75 ans. Ceci n'est pas sans rappeler l'affaire Jimi Hendrix , icône du rock et de la guitare, mort aussi à 27 ans.

Lire aussi :

- Qui a tué Brian Jones?

Gala.fr, 20.01.2016

...Cette hypothèse fait référence à la confession de l’entrepreneur immobilier, Frank Thorogood, sur son lit de mort en 1993. L’homme aurait reconnu être le meurtrier de l’idole psychédélique.

Selon The Mail on Sunday, le journaliste Scott Jones -qui n'a aucun lien de parenté avec Brian Jones- a fourni plus de 600 preuves dans ce sens. Entre autres déclarations accablantes, l'interview de celle qui a découvert le cadavre. La chanteuse de jazz Janet Lawson, disparue en juillet dernier, insistait sur les tensions entre Jones et le constructeur qui rénovait sa maison. Lorsqu'elle avait appelé à l'aide, Thorogood n’avait pas levé le petit doigt...



- "The Final Truth" ? Mort de Brian Jones : un nouveau documentaire relance la thèse de l'assassinat du fondateur des Rolling Stones

AFP/ Atlantico.fr,

...D'après des révélations du Dailymail, l'infirmière Janet Lawson était convaincue de la thèse de l'assassinat et était persuadée de la culpabilité du maçon (Frank Thorogood). Avant de mourir des suites d'un cancer en 2008, elle s'était confiée à un journaliste du quotidien britannique. Elle avait indiqué qu'elle avait vu Frank Thorogood "sauter dans la piscine" et "faire quelque chose" à Brian Jones. En novembre 1993, Frank Thorogood aurait avoué au manager des Rolling Stones, Tom Keylock, avoir tué le fondateur du groupe, selon le livre "Paint It Black : The Murder of Brian Jones" de Geoffrey Giuliano. Le Dailymail vient de révéler que le journaliste d'investigation Terry Rawlings allait présenter un nouveau documentaire sur le sujet. Il a travaillé depuis plus de 30 ans sur ce dossier et a réexaminé les preuves. Il a également interrogé les personnes clés au coeur de l'affaire...