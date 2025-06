Comment Biden est à blâmer pour la guerre de 12 jours d’Israël et des États-Unis contre l’Iran

Article originel : How Biden Is to Blame for Israel and the U.S.’s 12-Day War Against Iran

The Intercept, 29.06.25

L’échec de Biden à réintégrer l’accord nucléaire d’Obama a contribué à créer le risque d’une guerre étatsunienne potentiellement catastrophique contre l’Iran... Lire la suite