Comment Israël vient de faire un autre pas énorme vers l’annexion de la Cisjordanie (Mondoweiss.net)

Comment Israël vient de faire un autre pas énorme vers l’annexion de la Cisjordanie

Article originel : Israel just took another huge step towards West Bank annexation, explained

Mondoweiss.net, 05.06.25





La décision d’Israël, prise la semaine dernière, de créer 22 nouvelles colonies en Cisjordanie a été relayée comme une nouvelle plutôt sans incident dans les médias. La réalité est cependant que c’est le dernier d’une série de mesures visant à consolider le contrôle israélien sur les territoires occupés... Lire la suite