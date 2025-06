Comment TotalEnergies enrichit le clan de Museveni en Ouganda (BdA)

En plus de causer de nombreux dégâts environnementaux et humains, le mégaprojet pétrolier Tilenga-EACOP lancé par TotalEnergies en Ouganda profite à une trentaine de proches de Yoweri Museveni, dictateur à la tête du pays depuis trente-neuf ans.

Décidément, le projet pétrolier de TotalEnergies en Ouganda cristallise toutes les critiques régulièrement adressées à la major depuis sa création. Une nouvelle enquête, d’abord publiée par Mediapart (06/02), révèle une autre facette du scandale. Fondée sur l’analyse de plus de 12 000 documents d’entreprises sous-traitantes, elle montre que TotalEnergies enrichit directement une trentaine de proches du président Yoweri Museveni : membres de sa famille, conseillers, ministres d’État, officiers supérieurs et figures du parti au pouvoir, le National Resistance Movement (NRM), et autres proches détiennent des parts dans le projet.

Derrière l’argument officiel du développement économique – souvent brandi pour justifier les déplacements forcés de populations –, ce projet apparaît ainsi surtout comme un rouage clé du régime autoritaire en place. Il alimente les réseaux de pouvoir et renforce la mainmise du dictateur, en place depuis 39 ans, sur l’économie du pays, dans un système qui évoque les heures sombres de la Françafrique.

Ce mégaprojet ne se limite donc pas aux violations massives des droits humains et aux ravages environnementaux dénoncés par les ONG et les journalistes depuis au moins six ans (Billets d’Afrique n°329, été 2023). Pour rappel, TotalEnergies et son partenaire chinois CNOOC prévoient d’y investir dix milliards de dollars pour développer les champs pétroliers de Tilenga (en partie situé dans le parc naturel des Murchison Falls) et de Kingfisher (sur les rives du lac Albert). Ces projets seront reliés au plus long oléoduc chauffé au monde, l’EACOP, qui traversera l’Ouganda et la Tanzanie sur 1 443 km... Lire la suite