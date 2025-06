Crypto-fascisme, Inc. (Off Guardian)

Crypto-fascisme, Inc.

Article originel : Crypto-Fascism, Inc.

Par CJ Hopkins

Off Guardian, 29.05.25

Les néonazis à l’ancienne me manquent. Vous savez ces skinheads avec des tatouages de croix gammée et les gros drapeaux nazis sur les murs de leur salon. Les néo-nazis de la Confrérie aryenne. On n’a plus de néonazis comme ça. De nos jours, tout tourne autour du crypto-fascisme. Vous ne connaissez pas le crypto-fascisme ? D’accord, laissez-moi vous mettre au courant. Les crypto-fascistes sont une espèce de néonazis particulièrement pernicieuses. Contrairement aux néo-nazis de la vieille école, qui ont au moins eu la courtoisie de se promener en hurlant des slogans nazis et hitlérien en public pour que tout le monde sache qu’ils étaient des néo-nazis, les crypto-fascistes sont des petits lâches sournois qui prétendent ne pas être des néo-nazis et se cachent derrière des pseudonymes et une rhétorique codée.