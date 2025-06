Dans sa guerre contre l'Iran, Israël demande à Trump de se modérer et à rester dans une posture purement "défensive"

Malgré l'appel de Netanyahu sur ABC News a assassiné Khameni et en filigrane à un changement de régime, Israël semble demander à Trump de la modération et à ne pas trop en faire.



Selon CNN, Israël a demandé aux États-Unis une posture purement « défensive » au milieu de son conflit avec l’Iran, a déclaré à CNN l’ambassadeur israélien aux États-Unis, Yechiel Leiter.



Trump rencontre l’équipe de sécurité nationale dans la salle de situation

De Kaitlan Collins de CNN

CNN, 17.06.25

Le président des États-Unis, Donald Trump, rencontre son équipe de sécurité nationale dans la salle de situation, selon un responsable de la Maison Blanche. Cela survient alors que le président se demande si les États-Unis devraient s’impliquer davantage dans le conflit en cours entre Israël et l’Iran. Il a quitté le sommet du Groupe des 7 au Canada un jour plus tôt hier pour retourner à Washington. Quelques informations supplémentaires : Israël a demandé aux États-Unis une posture purement « défensive » au milieu de son conflit avec l’Iran, a déclaré à CNN l’ambassadeur israélien aux États-Unis, Yechiel Leiter. Plus de 30 avions-ravitailleurs américains ont été dépêchés dans la région au cours des derniers jours pour se préparer à la possibilité que Trump décide d’ordonner à l’armée de l’air étatsunienne d’aider à ravitailler les chasseurs israéliens alors qu’ils mènent des frappes sur l’Iran, deux sources familières avec la question ont déclaré à CNN.