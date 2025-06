Député traité de « racaille » : faible amende requise contre le député du RN Laurent Jacobelli (Blast)

« C'est décevant », réagit auprès de Blast Belkhir Belhaddad, député

non inscrit (ex-macroniste) de Moselle, qui ne souhaite pas s'épancher davantage après les réquisitions du procureur contre le député Rassemblement national (RN) Laurent Jacobelli, poursuivi pour l'avoir traité de « racaille ».

Le ministère public demande une condamnation à 500 euros d'amende (300 pour outrage, 150 pour injures racistes et 50 pour la diffamation), une peine légère.

L'affaire remonte au 13 octobre 2023, moins d'une semaine après les attaques sanglantes du Hamas dans le sud d'Israël, en marge d'une visite d'Olivier Véran à Hayange, municipalité RN.

L'ambiance est tendue : Véran, porte-parole du gouvernement, s'oppose alors frontalement au parti d'extrême droite et dénonce la politique du maire d'Hayange, Fabien Engelman, qui a entamé une procédure d'expulsion du Secours populaire.

Les deux députés de Moselle sont présents. En aparté, ne voyant

visiblement pas la caméra du Républicain lorrain qui capte la scène,

l'élu d'extrême droite demande à son collègue : « Alors le Hamas va

bien ? » Puis il le traite de racaille à deux reprises.

Face à la Cour, Jacobelli reconnaît avoir été « maladroit » mais nie

toute injure raciste : « Ce mot “racaille” renvoie à une personne

ayant mauvais comportement », plaide-t-il, ajoutant que Belhaddad avait un comportement vindicatif et agressif.

Les images montrent pourtant un Belhaddad parfaitement calme, face à un Jacobelli provocateur. « Il voulait me faire sortir de mes gonds, et l'allusion au Hamas et le terme "racaille" renvoient à mes origines », nous déclare alors Belhaddad, né de parents algériens et arrivé en France à l'âge de sept ans.

Le jugement sera rendu le 2 septembre.