Détournement de fonds publics : Édouard Philippe dans le collimateur de la justice

Suite à une plainte déposée en septembre 2023 par une directrice générale adjointe de la métropole du Havre, le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêts, favoritisme, détournement de fonds publics et harcèlement moral. Maire du Havre et président de la communauté urbaine, Édouard Philippe et une de ses maires adjointes sont au cœur des investigations. La plaignante vient de déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour obtenir la nomination d'un juge d'instruction et avoir accès à la procédure judiciaire. L'ex-Premier ministre et candidat à la Présidentielle se défend de « toute irrégularité. » État des lieux et témoignage exclusif de la plaignante...