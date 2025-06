Deux bombes sous le Rainbow Warrior. Les derniers secrets de l'affaire qui aurait pu couler Mitterrand

Résumé :

Le 10 juillet 1985, en Nouvelle-Zélande, des agents de la DGSE font sauter le Rainbow Warrior, navire de Greenpeace qui projetait de perturber les essais nucléaires français. Un photographe est tué, un couple de faux touristes arrêté.

L’enquête mène jusqu’à l’autre bout du monde, à Paris, où les services secrets, l’armée et le gouvernement s’enferrent dans les dénégations.

Qui a donné l’ordre ? Quarante ans après, des documents et des témoignages inédits dévoilent la véritable histoire : celle d’un attentat autorisé et d’un mensonge orchestré par François Mitterrand.

Un récit impressionnant qui éclaire les coulisses d’une affaire d’État et nous plonge dans les eaux troubles du pouvoir.