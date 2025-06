Deux poids deux mesures et racisme ? Un tribunal "joker des puissants" incapable de juger Netanyahou ? Le témoignage troublant d’un avocat africain sur la CPI (Vidéo)

Pourquoi la justice internationale est-elle si défaillante, au regard en particulier du génocide en cours à Gaza ? Pourquoi les grandes puissances qui se sont activées pour traduire des dirigeants comme Vladimir Poutine ou des figures politiques africaines déchues devant les tribunaux pénaux internationaux semblent cette fois ci complices des bourreaux ? Quelles sont les limitations structurelles de la Cour pénale internationale, considérée comme le “joker des puissants”, ainsi que l’appelait la journaliste Stéphanie Maupas, qui a fait de cette expression le titre d’un livre ? Et si les Africains étaient les mieux placés pour mieux cerner cet outil du système international, colonisé depuis bien longtemps par la logique du deux poids deux mesures qui se manifeste aujourd’hui ? Avocat au barreau de Bruxelles et à la CPI, dont il a arpenté les dédales au moment du procès de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex lieutenant Charles Blé Goudé, Maître Seri Simplice Zokou a beaucoup de choses à nous dire, et à nous raconter sur le fonctionnement effectif de ce que l’on appelle la justice pénale international. Il est l’invité de Décrypter l’Afrique.