Entre le Burundi et l’Arabie saoudite, des travailleuses victimes d’un trafic d’êtres humains (Afrique XXI)

Evariste Ndayishimiye, président du Burundi, et Yahya Bin Ahmed, l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite, en octobre 2024. En arrière plan, des travailleuses burundaises en partance pour l’Arabie saoudite, à l’aéroport international Melchior Ndadaye, le 17 mai 2023. © DR / Afrique XXI

Enquête · En quelques années, au moins 17 000 Burundais ont officiellement pris la route de Riyad à la recherche d’une vie meilleure. Alors que le Burundi et l’Arabie saoudite ont signé en 2021 un accord censé encadrer cette émigration, un véritable trafic de travailleuses, souvent privées de tous leurs droits sur place, s’est organisé, pour le bénéfice d’intermédiaires peu scrupuleux et avec la bienveillance de l’État burundais et de quelques-uns de ses apparatchiks... Lire la suite