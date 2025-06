États-Unis : la guerre contre les vaccins à ARN messager est-elle déclarée ?

Nexus, 04.06.25

Avec l’arrivée de Robert Kennedy Jr et de Jay Bhattacharya à la tête du ministère de la Santé et des agences de santé américaines, les vaccins à ARN messager n’ont plus autant le vent en poupe aux États-Unis. Moderna en a récemment fait les frais, avec l’annulation du financement de son candidat vaccin contre la grippe aviaire. En revanche, la FDA a approuvé le nouveau vaccin anti-Covid du groupe pharmaceutique...Lire la suite