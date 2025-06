France: les contrôles d'identité en hausse, en particulier chez les hommes racisés

RFI, 24.06.25

Un rapport de la Défenseure des droits publié ce mardi 24 juin révèle une hausse des contrôles d’identité en France entre 2016 et 2024, et qui touche principalement les jeunes hommes perçus comme Noirs, Arabes ou Maghrébins. D’après cette enquête menée plus largement sur la relation police-population en France, la confiance en l’institution s’étiole chez les catégories de personnes les plus discriminées... Lire la suite