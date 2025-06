GABON-GUINÉE ÉQUATORIALE. LA CIJ INVOQUE LES FRONTIÈRES COLONIALES DANS SA DÉCISION

Afrique XXI, 30.05.25

Vingt hectares de végétation luxuriante et de sable blanc, une eau turquoise et le nœud d’une bataille juridique censée avoir pris fin le 19 mai : l’île de Mbanié, située à trente kilomètres au large des côtes du Gabon, appartiendrait donc bien à son voisin, la Guinée équatoriale, a tranché la Cour internationale de justice (CIJ) dans une décision rendue sur un différend frontalier vieux de cinquante-trois ans. Malabo récupère aussi les îlots de Cocotiers et de Conga... Lire la suite