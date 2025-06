Gaza : un rapport confidentiel de l’Union européenne pointe les crimes de guerre, contre l'humanité et de génocide de l’armée israélienne

Blast, 12.06.25



Au moment où l’Union européenne (UE) se penche sur son accord d’association avec Israël, un document confidentiel recensant crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide a fuité. Et met l’Europe et ses dirigeants face à leurs responsabilités historiques et humanitaires. Tout en pointant le risque pénal qu’ils encourent...Lire la suite