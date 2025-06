Génocide à Gaza : la France complice ? 2000 avocats brisent l’omerta (Vidéo)

Plus de 2000 avocats ont signé une tribune sur l’inertie de la France , par rapport au Génocide en cours à gaza. Parce que Benyamin Netanyahu viole le droit international, c’est un fait…la France en restant passive , en est sa complice. Une tribune d’avocats car leur profession , et ils le rappellent, à vocation à s'exprimer face aux violations graves du droit international et du droit international humanitaire". L’une des signataires , l’avocate pénaliste Victoire Stephan était l’invitée du Journal des Luttes.