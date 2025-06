Guerre Israël/US contre l'Iran-Trump appelle à la paix-Le Qatar intercepte les missiles iraniens vers une base US-Les USA étaient prévenus selon Axios-Poutine ne compte pas sauver Khamenei-Trump propose "un changement de régime"-657 morts en Iran et 24 en Israël

J11 - Lundi 23.06.25

Bases US au Moyen-Orient. Entre 40.000 et 50.000 hommes

Le Qatar dit qu’il condamne fermement l’attaque iranienne

Al Jazeera, 23.06.25 Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed al-Ansari, a déclaré que l’attaque du CGRI contre la base d’al-Udeid était une « violation de la souveraineté et de l’espace aérien du Qatar ainsi que de la charte de l’ONU ». « Nous, dans l’État du Qatar, réservons notre droit de répondre directement ... à cette agression flagrante conformément au droit international,” al-Ansari a déclaré dans un communiqué. Il a ajouté que les défenses aériennes qataries ont déjoué l’attaque et ont affronté avec succès les missiles iraniens.

L’Iran a aussi tiré des missiles contre des bases US en Irak

Le Monde, 23.06.25

Un responsable de la sécurité irakienne a déclaré à l’agence étatsunienne Associated Press que l’Iran a également ciblé la base d’Ain Al-Assad, où sont stationnées des troupes américaines dans l’ouest de l’Irak...

L’Iran déclare qu’il a attaqué les forces étatsuniennes de la base aérienne au Qatar

The GUardian, 23.06.25

L’Iran a déclaré qu’il avait attaqué les forces étatsuniennes stationnées de la base aérienne d’Al Udeid du Qatar....

Résumé situationnel du 23.06.25 à 19h00 par The Guardian Des explosions ont été entendues au-dessus de la capitale du Qatar, Doha, aujourd’hui, selon Reuters. Un journaliste d’Axios, citant un responsable israélien, a déclaré que six missiles avaient été lancés par l’Iran en direction de bases aériennes étatsuniennes au Qatar.

Un diplomate occidental a déclaré à Reuters lundi qu’il y avait une menace iranienne crédible contre la base aérienne des États-Unis à Udeid au Qatar depuis midi. La base aérienne au Qatar est la plus grande base étatsunienne du Moyen-Orient qui abrite environ 10 000 soldats.

Le Qatar a déclaré avoir fermé temporairement son espace aérien dans le cadre des mesures prises en raison de l’évolution de la situation dans la région, a indiqué un communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères à X. Il a déclaré que cette mesure vise à assurer la sécurité des résidents et des visiteurs, a rapporté Reuters.

Le gouvernement britannique s’est joint aux États-Unis pour conseiller à ses citoyens au Qatar de rester à l’abri jusqu’à nouvel ordre. L’avis de lundi a déclenché une série de messages de diverses institutions basées à Doha à destination des employés et des étudiants, tandis que le Qatar a maintenu que la situation était stable, a rapporté Reuters.

Des sources diplomatiques ont confirmé qu’un transporteur militaire transportant des ressortissants britanniques « vulnérables » et leurs personnes à charge depuis Israël a atterri à Chypre. « L’avion est arrivé à l’aéroport international de Larnaca », a-t-on dit au Guardian. « Si la demande est là, il y aura plus [de vols de rapatriement]. »

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré lundi que l’Iran avait pleinement droit à la légitime défense et a qualifié le partenariat stratégique entre Moscou et Téhéran d'« incassable », ont rapporté les agences de presse d’État. Lorsqu’on lui a demandé si l’Iran avait demandé une assistance militaire à la Russie, Ryabkov a déclaré à Interfax que Moscou travaillait avec l’Iran dans plusieurs domaines et qu’il serait irresponsable de divulguer davantage de détails sur leur coopération.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré lundi qu’il avait eu une bonne réunion avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou et qu’ils avaient discuté en détail des développements au Moyen-Orient, a déclaré l’agence de presse d’État russe RIA. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que Poutine et Araqchi ont discuté d’une série de questions, en mettant particulièrement l’accent sur la direction de la situation régionale vers une résolution pacifique.

Le mouvement des pétroliers dans le détroit d’Hormuz reste en grande partie inchangé malgré l’attaque étatsunienne contre l’Iran ce week-end et le traitement de la fermeture du canal, essentiel pour les approvisionnements énergétiques mondiaux. Le Centre d’information maritime conjoint, qui émet des alertes quotidiennes pour l’industrie de la navigation dans la région en fonction d’informations navales, a déclaré que le niveau de menace était « élevé » avec « de graves conséquences pour la navigation ». La menace du parlement iranien de fermer le détroit est mise à exécution.

L’armée israélienne a émis lundi un avertissement d’évacuation aux habitants de Téhéran, leur disant de rester loin des centres de production d’armes et des bases militaires, selon un post de l’armée israélienne sur X en farsi et en arabe.

Un drone est tombé à Amman en Jordanie, causant des dégâts matériels, a rapporté lundi l’agence de presse de l’État du pays, sans préciser d’où il venait.

Les autorités iraniennes ont arrêté lundi un ressortissant européen soupçonné d’espionner pour Israël, a rapporté la télévision d’État, alors que les combats faisaient rage entre les ennemis depuis le 11ème jour. La télévision d’État a cité les autorités judiciaires qui ont déclaré qu’un espion pour Israël avait été arrêté dans la province occidentale de Hamadan, ajoutant que « l’espion est un citoyen d’un pays européen », sans élaborer.

L’Iran ne doit pas développer d’armes nucléaires, a déclaré lundi le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, rapporte Reuters. À la veille d’un sommet de deux jours de l’Alliance à La Haye, il a déclaré aux journalistes : « Les Alliés ont exhorté à plusieurs reprises l’Iran à respecter ses obligations en vertu du traité de non-prolifération. »

Donald Trump pense que les Iraniens devraient renverser leur gouvernement s’il refuse de négocier sur son programme nucléaire, mais le président étatsunien est « toujours intéressé » par la diplomatie, a déclaré lundi la Maison Blanche, selon l’AFP. « Si le régime iranien refuse de parvenir à une solution diplomatique pacifique, ce qui intéresse toujours le président et dans laquelle il s’engage, d’ailleurs, pourquoi le peuple iranien ne devrait-il pas retirer le pouvoir de ce régime incroyablement violent qui les réprime depuis des décennies ? » secrétaire de presse Karoline Leavitt a déclaré sur Fox News.

Trois pétroliers et chimiquiers vides se sont détournés du détroit d’Hormuz et ont changé de cap, rapporte le Times of Israel. Le Marie C et le Red Ruby, qui naviguaient vers le détroit, ont jeté l’ancre près de Fujairah au large des côtes des Émirats arabes unis (EAU). Le Kohzan Maru naviguait dans le golfe d’Oman, selon les données de la plateforme du trafic maritime.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré lundi que la frappe israélienne sur la prison d’Evin à Téhéran, qui mettait en danger les prisonniers français, était inacceptable. Il a ajouté sur X qu’il avait appelé à la fin immédiate de toutes les grèves pour permettre la négociation et qu’il avait demandé l’accès consulaire aux deux citoyens.

L’Italie est contre une suspension de l’accord d’association UE-Israël en raison de violations présumées des droits de l’homme à Gaza, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani. « Notre position est différente de celle de l’Espagne », a déclaré Tajani en marge d’une réunion avec des collègues de l’UE à Bruxelles, faisant référence au soutien de l’Espagne pour une suspension de l’accord.

Le conflit entre Israël et l’Iran n’a pas encore eu d’effet direct sur la situation sécuritaire en Allemagne, a déclaré un porte-parole du ministère de l’Intérieur à Berlin lundi, rapporte Reuters. Il n’y a également aucune indication d’une menace concrète contre les institutions étatsuniennes ou judéo-israéliennes en Allemagne, a ajouté le porte-parole.

Le bombardemen étatsunien a probablement causé des dégâts « très importants » aux zones souterraines de l’usine d’enrichissement d’uranium de Fordow en Iran creusées dans une montagne, bien que personne ne puisse encore en dire l’ampleur, a déclaré lundi le chef de la surveillance nucléaire de l’ONU, Rafael Grossi. « Compte tenu de la charge explosive utilisée et de la nature extrêmement sensible aux vibrations des centrifugeuses, des dommages très importants devraient s’être produits », a déclaré M. Grossi lors d’une réunion d’urgence du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

OLJ, 23.06.25 L’Iran a lancé six missiles en direction de bases étatsuniennes situées au Qatar, a rapporté Axios, citant un responsable israélien.

Des explosions ont été entendues à Doha, capitale du Qatar, rapportent des journalistes de l'AFP.

Paris dénonce une frappe israélienne sur la prison d’Evine, où sont détenus deux Français

OLJ, 23.06.25 La diplomatie française a dénoncé la frappe israélienne ayant visé la prison d’Evine à Téhéran, où sont détenus deux ressortissants français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Selon le ministre Jean-Noël Barrot, ils « n’auraient pas été touchés » par les dégâts causés. Cette frappe « a mis en danger nos ressortissants », « otages depuis 3 ans ». « C'est inacceptable », s'est insurgé Jean-Noël Barrot sur X. « J'ai demandé de leurs nouvelles et leur libération immédiate à mon homologue iranien », a-t-il ajouté, exigeant « un accès consulaire au plus vite ». « Toutes les frappes doivent cesser pour laisser la place à la négociation et à la diplomatie », a ajouté le ministre.

Nous avons des citations plus détaillées qui nous parviennent de Reuters lors de la réunion de Poutine avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi

The Guardian, 23.06.25 Poutine a dit à Araghchi dans des commentaires télévisés :

L’agression absolument non provoquée contre l’Iran n’a aucun fondement et aucune justification.

Pour notre part, nous faisons des efforts pour aider le peuple iranien.

Je suis très heureux que vous soyez à Moscou aujourd’hui, cela nous donnera l’occasion de discuter de tous ces problèmes urgents et de réfléchir ensemble à la façon dont nous pourrions sortir de la situation actuelle.

Araghchi a déclaré à Poutine que l’Iran menait une légitime défense, et a remercié la Russie d’avoir condamné les actions des États-Unis. Araghchi a déclaré :

La Russie est aujourd’hui du bon côté de l’histoire et du droit international.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a condamné les attaques étatsuniennes.

« Une augmentation du nombre de participants à ce conflit se produit – ou plutôt, s’est produite. » Une nouvelle spirale d’escalade de la tension dans la région », a-t-il déclaré aux journalistes. « Et, bien sûr, nous condamnons cela et exprimons notre regret à cet égard, un profond regret. De plus, bien sûr, il reste à voir ce qui est arrivé aux installations nucléaires [de l’Iran], s’il y a un danger de radiation.

Peskov a déclaré que Trump n’avait pas informé Poutine en détail des frappes prévues à l’avance.

« Il n’y avait pas d’informations détaillées. Le sujet de l’Iran lui-même a été discuté à plusieurs reprises par les présidents lors de leurs conversations les plus récentes, certaines propositions ont été exprimées par la Russie, mais il n’y avait pas d’informations détaillées directes à ce sujet, a-t-il déclaré.

Trump propose un changement de régime pour « rendre l’Iran à nouveau grand » alors que la région se prépare pour une réponse iranienne aux frappes étatsuniennes

The Guardian, 23.06.25 Le président étatsunien Donald Trump a évoqué la possibilité d’un changement de régime en Iran à la suite des frappes militaires étatsuniennes contre les principaux sites militaires iraniens au cours du week-end, alors même que des membres haut placés de son administration insistaient sur le fait que les États-Unis ne cherchaient pas à renverser le leadership iranien. « Ce n’est pas politiquement correct d’utiliser le terme, « Changement de régime », mais si le régime iranien actuel est incapable de RENDRE l’IRAN grand à nouveau, pourquoi n’y aurait-il pas un changement de régime ??? MIGA !!!” a écrit Trump dans un post sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social. Plus tôt, le vice-président JD Vance avait insisté sur le fait que les États-Unis « n’étaient pas en guerre avec l’Iran, nous sommes en guerre contre le programme nucléaire de l’Iran », tandis que le secrétaire d’État étatsunien Marco Rubio a déclaré que les États-Unis « ne cherchaient pas la guerre en Iran ». Le monde s’attendait à la réponse de l’Iran après les attaques étatsuniennes, qui l’ont vu rejoindre Israël dans la plus grande action militaire occidentale contre la République islamique depuis sa révolution de 1979. S’exprimant à Istanbul, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a déclaré que son pays examinerait toutes les réponses possibles. Il n’y aurait pas de retour à la diplomatie jusqu’à ce qu’elle ait riposté, a-t-il déclaré. « Les États-Unis ont montré qu’ils ne respectaient pas le droit international. Ils ne comprennent que le langage de la menace et de la force,” a-t-il dit...